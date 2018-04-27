«Если родитель оставляет рыдающего ребенка — это плохо»: бебиситтер рассказывает о своей работе

Даша Майорова уже три года работает бебиситтером. Дети ее обожают (родители тоже), так что мы решили с ней поговорить. Многие родители до сих пор думают, что бебиситтер — это студент, который просто сидит со спящим ребенком. На самом деле это не так. Бебиситтер может быть очень опытным и всерьез понимающим детей человеком, который умеет выстроить с ребенком доверительные отношения. Вот, почитайте, что Даша рассказывает.

ia kopaliani

Раньше я работала в хайтеке, у меня была хорошо оплачиваемая офисная работа, но в какой-то момент я решила уволиться и начать работать с детьми. Я этого всегда хотела, но не понимала, с чего начать, поэтому начала с бебиситтинга. И так втянулась, что вот уже три года работаю бебиситтером.

Супер-классно, когда у родителя есть свои границы, о которых он заявляет. Это помогает строить прозрачные отношения с ребенком. Например, родители говорят, что у них дети не смотрят мультфильмы или что не нужно подсказывать ребенку, когда он рисует (пусть рисует, как хочет). Об этом важно и самому спросить, когда начинаешь работать с новой семьей.

Безусловно я могу раздражаться. Например, если ребенок больно меня ударил в игре. Или если ребенок давит на больную точку. Тогда я могу в ответ сказать, мол, это было больно, или мне неприятно то, что он говорит. Важно объяснить, что именно меня задело и почему, так как в большинстве случаев, ребенок сам испугался — он же делает это неосознанно.

Одно из правил, которого я стараюсь придерживаться, когда приезжаю к ребенку, — никакого телефона. Это реально важно. Потому что телефон — это канал, который будет тебя постоянно отвлекать и требовать дополнительного внимания. А с детьми нужен максимум внимания и качественного времени, чтобы выстроить близкие отношения.

Первое знакомство — важный момент. Тут у меня есть несколько правил. Например, такое: при первом знакомстве с ребенком я сначала даю ему возможность меня осмотреть, исподлобья покоситься, позлиться, короче, я ему даю сначала испытать все эмоции, которые внутри него бурлят. После этого сажусь на уровень глаз ребенка и рассказываю про себя. Это очень важно. Первое время я стараюсь не задавать ребенку лишних вопросов, потому что понимаю: ему может быть сложно, он может быть не настроен пока общаться. Поэтому я рассказываю о себе, говорю о том, что мне нравится, описываю какие-то свои интересы. После чего я нахожу глазами какой-нибудь предмет в комнате, какую-то игрушку, которая явно принадлежит ребенку, и начинаю расспрашивать — что это такое, какая, мол, классная вещь, а можно я посмотрю? Потом могу попросить ребенка показать мне свою комнату. В общем, стараюсь мягко войти в это общение, потому что ребенок может быть в стрессе от нового человека.

Лиза Ландышева

Как правило, я стараюсь хотя бы раз увидеться с ребенком до того, как мы с ним первый раз останемся вдвоем. Например, недавно у меня были туристы из Америки — им нужен был бебиситтер на время отдыха. И я просила их заранее познакомить меня с детьми по Скайпу. Если увидеться невозможно, прошу родителей рассказать ребенку обо мне, кто я, какая я, фотографию мою показать.

Конечно, иногда мне предлагают прийти и просто посидеть со спящим ребенком, если родителям нужно вечером выйти. Но я стараюсь не допускать ситуации, в которой ребенок просыпается среди ночи, видит меня и впадает в ужас от того, что он меня не знает. Когда мне такое предлагают, мы с родителями договариваемся, что я приду до того, как ребенок заснет. Чтобы мы с ним могли познакомиться. Я не готова взять на себя такую ответственность.

Мне в какой-то момент было очень трудно принять, что ребенок не обязан меня любить, я — чужой человек. Но в итоге эта мысль очень помогла мне. Первое время было сложно видеть, как приходят родители, и ребенок, с которым ты только что играл, вдруг забывает про тебя. Но я усвоила: ты приходишь не для того, чтобы ребенок тебя полюбил, чтобы он по тебе скучал и ждал тебя. Я прихожу, потому что меня пригласили на работу. И я могу построить с ребенком дружеские отношения. Это может странно и пафосно звучать, но это реально мой стиль общения с детьми — я стараюсь быть им другом, я не пытаюсь заменить маму или других родственников. Это понимание очень помогает не тратить энергию на лишние переживания и не брать на себя больше, чем надо.

Конечно, бывают дети, которым тяжело отпустить маму. Они начинают плакать и кричать. Здесь работает очень важное правило: я на стороне ребенка. Потому что иначе будет так: есть родитель, который мучается, сидя в кино, потому что он видел, что ребенку тяжело его отпускать, есть бебиситтер, который мучается совестью, и есть ребенок, который тоже мучается. И никакое кино этих мучений не стоит. Если ты опытный бебиситтер, ты успокоишь ребенка, это несложно. Вопрос всегда в том, стоит ли подвергать ребенка такому стрессу. Вариант, что родитель оставляет рыдающего ребенка и быстренько выбегает — плохой вариант. В ситуации, когда ребенку трудно отпускать родителей, мы принимаем решение, что мы все вместе посидим, поиграем и ребенок настроится на нужный ритм. Незачем создавать ребенку экстремальные условия.

Бывает, что я устаю после активных игр. Нет, я хочу играть дальше, но только во что-то спокойное. Раньше мне было сложно сказать что-то вроде: малыш, я устала, давай мы сейчас не будем бегать, а сядем и почитаем книгу. Но когда я поняла, что не нужно себя заставлять, я вдруг увидела, что ничего ужасного не происходит, ребенок соглашается и он доволен, если ему предложить альтернативу. Теперь я понимаю, что главное — это взаимопонимание. Не нужно бояться говорить о своем настроении и желании, потому что ребенку так же, как и мне, важно, чтобы время вместе было интересным.

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