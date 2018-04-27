Ещё
Принц Уильям и Кейт Миддлтон выбрали имя новорожденному сыну
Далее:
Читайте также:
Ещё

Принц Уильям и Кейт Миддлтон выбрали имя новорожденному сыну 

Российская Газета 38 минут назад
Фото: Passion.ru
Третий ребенок принца Уильяма и его супруги герцогини Кембриджской Кэтрин получил имя Луи Артур Чарльз. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кенсингтонского дворца.
Как отмечается, официально его будут называть Его Королевское Высочество Принц Луи Кембриджский.
Мальчик родился в понедельник, спустя два дня принц рассказал, что его сын и супруга чувствуют себя хорошо — много спят и восстанавливают силы.
Ребенок займет пятое место в очереди престолонаследия после своего дедушки принца Уэльского Чарльза, папы и брата с сестрой.
Российская Газета: последние новости
Афганская девочка более 10 лет притворялась мальчиком ради родителей Минтранс передумал запрещать перевозить в метро детей в колясках Герцогиня Кейт Миддлтон доставлена в роддом Лондона
Женский форум  Ещё 38 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкову раскритиковали за «уши спаниеля»3
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему22
Что несут: девушки неистово тупят перед камерой3
Специфический секс: мужчина в пассиве7
Раскрыты подробности покушения на Пугачеву58
Видео
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды Шоу-бизнес
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
00:51
8-месячный чиновник возмутил прокуратуру
Дети
00:15
Волочкову раскритиковали за «уши спаниеля»
Звёзды
01:37
Российская певица о связи с Депардье: Я счастлива
Звёзды
06:04
Раскрыты подробности покушения на Пугачеву
Звёзды Криминал
04:07
Эти задачи решат только гении
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение