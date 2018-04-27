Принц Уильям и Кейт Миддлтон выбрали имя новорожденному сыну 

Третий ребенок принца Уильяма и его супруги герцогини Кембриджской Кэтрин получил имя Луи Артур Чарльз. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кенсингтонского дворца.
Как отмечается, официально его будут называть Его Королевское Высочество Принц Луи Кембриджский.
Мальчик родился в понедельник, спустя два дня принц рассказал, что его сын и супруга чувствуют себя хорошо — много спят и восстанавливают силы.
Ребенок займет пятое место в очереди престолонаследия после своего дедушки принца Уэльского Чарльза, папы и брата с сестрой.