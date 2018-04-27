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Младшего внука королевы Виктории назвали Луис Артур Чарльз
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Младшего внука королевы Виктории назвали Луис Артур Чарльз 

360tv.ru 2 часа назад
Стало известно имя младшего сына принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кэтрин. Родители назвали его Луис Артур Чарльз. Об этом сообщили представители королевской семьи на официальной странице в Twitter.
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