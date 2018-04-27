Часики-то тикают: как понять, что пора рожать

Все больше молодых женщин делают ставку прежде всего на карьеру, а уж потом планируют обзаводиться семьей и детьми. Главным в жизни становится успешность, престижная работа, хорошая зарплата. Женщины хотят сначала встать на ноги, пожить «для себя», а уж потом рожать ребенка.

Около 76% из них считают, что первенца стоит рожать примерно в возрасте 25–34 лет, а еще 11% собираются сделать это после 35 лет. И действительно, при достижениях современной медицины риски, связанные с беременностью, снижаются. Однако врачи, и гинекологи, и акушеры, утверждают, что они все-таки остаются. И вот какие:

Увеличение риска приобретения гинекологических заболеваний

С возрастом у женщины существенно увеличивается риск развития самых разных гинекологических болезней. Очень часто это гормонозависимые заболевания, такие как миома матки, гиперплазия эндометрия, эндометриоз. Они не только снижают возможность зачатия и благополучного вынашивания плода, но нередко приводят к бесплодию. С возрастом также повышается риск возникновения воспалительных заболеваний женских органов. Если такое заболевание не было до конца излечено или протекало скрыто, то в малом тазу или маточных трубах могли образоваться спайки, также ведущие к бесплодию или возникновению внематочной беременности.

Развитие осложнений во время беременности

У женщин в возрасте после 30 лет, по мнению специалистов, гораздо выше риски возникновения осложнений во время вынашивания плода. Может возникнуть фитоплацентарная недостаточность, преждевременное отделение плаценты или излитие околоплодных вод, маточные кровоизлияния, гестоз, кислородное голодание плода. В возрасте 40–45 лет у женщины резко повышается вероятность выкидыша. Из-за того, что с возрастом увеличивается количество яйцеклеток с нарушенным ДНК, увеличивается и риск рождения ребенка с различными хромосомными нарушениями, например, синдромом Дауна (по данным ВОЗ , вероятность рождения ребенка с данным синдромом для женщин в возрасте до 25 лет равна 1/1400, до 30 — 1/1000, еще через 5 лет она возрастает до 1/350, в 42 года — до 1/60, а в 49 лет — до 1/12).

Оптимальный возраст

Большинство специалистов сходятся во мнении — не стоит откладывать беременность надолго. Первого ребенка рекомендуется рожать в возрасте от 20 до 30 лет, именно на этот период приходится расцвет женского организма. Половые органы полностью сформированы, гормональный баланс стабилен и находится на оптимальном для зачатия и вынашивания ребенка уровне. Тазовые кости в это время имеют хорошую подвижность, а мышцы влагалища достаточно эластичны и упруги для благополучного протекания родов. Конечно, строгих рекомендаций нет, некоторые женщины успешно беременеют и рожают первого малыша и в 35, и в 40 лет.

Что касается ранней беременности, в возрасте до 18 лет, то гинекологи не рекомендуют рожать в этом возрасте. Организм будущей мамы еще не полностью сформирован, у нее нестабильный гормональный фон, существует риск маточных кровотечений, осложненных родов. Не советуют рожать в таком юном возрасте и психологи, ведь девочка еще морально не готова стать матерью.