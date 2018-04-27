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Герцог и герцогиня Кембриджские назвали своего новорожденного маленького принца Луи
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Герцог и герцогиня Кембриджские назвали своего новорожденного маленького принца Луи 

Интересант 1 час назад
Луи Артур Чарльз — такое имя дали своему третьему ребенку, родившемуся 23 апреля в лондонской больнице Святой Марии, принц Уильям и его супруга, герцогиня Кембриджская Кэтрин.
Как сообщается сегодня на официальной странице «Твиттера» Кенсингтонского дворца, полный титул малыша — его королевское высочество принц Луи Кембриджский.
Маленький принц Кембриджский — пятый в очереди на наследование британского престола после своего дедушки Чарльза, папы Уильяма, 4-летнего брата Джорджа и 2-летней сестры Шарлотты.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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