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Девочка резко начала плакать и кричать. И тогда родители обнаружили ЭТО на ее пальчике!
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Девочка резко начала плакать и кричать. И тогда родители обнаружили ЭТО на ее пальчике! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Молли всего лишь несколько месяцев, но она очень спокойный и тихий ребенок. Только вот недавно девочка ни с того ни с сего резко начала кричать, и никак не могла успокоиться.
Сначала мама с папой не переживали, ведь маленькие дети часто плачут, и это нормально. Но Молли не успокаивалась слишком долго, и они начали паниковать. Мама подумала, что, возможно, малышке жарко, и сняла с нее носки. Именно тогда родители увидели ужасную картину.
Этой историей в Интернете поделился папа Молли. Он написал, что когда его жена сняла носки с девочки, они увидели распухший пальчик на ее ноге. Это явление называется волосяным жгутом. Волос как-то попал в носочек малышки и намотался на пальчик, сжав его и перекрыв кровоток.
К счастью, маме девочке удалось удалить волосок с помощью лупы и пинцета. Фотографию, которую вы видите, родители сделали через 40 минут после того, как убрали волос с пальчика. Кожа Молли была порезана, но это не страшно. Все могло закончиться намного хуже…
Теперь, узнав об этой истории, старайтесь всегда проверять носочки ребенка. В них не должно быть никаких волос или других посторонних предметов.
Историей Молли в Интернете поделилось уже больше 19000 человек. Расскажите и вы об этой важной информации своим друзьям!
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