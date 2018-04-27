Просмотр ТВ остается любимым занятием детей

Цифры показывают, что просмотр на большом экране остается любимым времяпрепровождением у детей, говорится в обзоре Kids Tech Consumer Survey, выпущенном Futuresource Consulting.

Это эквивалентно 4,8 часа просмотра в неделю детьми в возрасте от 3 до 16 лет по данным из всех стран, включенных в обзор: Великобритании, Германии, Франции, США, Китая, Южной Кореи, Индонезии, Мексики и Бразилии. Для сравнения — 3,9 часа в неделю дети проводят в активных играх и 3,5 — за просмотром ТВ или видеоконтента на мобильных устройствах. При этом Китай, где дети больше всего времени проводят в активных играх, выбивается из общей картины. В США дети больше всего времени проводят перед телевизором, почти 1 час каждый день.

ТВ включен, но смотрят ли его дети?

Хоть это времяпрепровождение и стоит на первом месте, не всё внимание детей приковано к телевизору, 63% во всех рассматриваемых странах параллельно с этим заняты с мобильными устройствами. С возрастом эта цифра увеличивается, почти 75% аудитории 13-16 лет занимается несколькими делами одновременно. Половина играет в игры на мобильных и планшетах, треть — смотрит параллельно другой видеоконтент. В более взрослых фокус-группах у почти 55% преобладают онлайн-чаты и соцсети в качестве параллельного занятия.

Соцсети — главное занятие

Несмотря на то, что социальные сети рассчитаны на старшие возрастные группы, 54% детей в возрасте младше 13 лет имеют к ним доступ. Конечно, количество пользователей такого возраста несравнимо с 92% в группе 13-16 лет. 70% представителей поколения Z пользуются Facebook, вопреки опасениям индустрии, что они теряют эту часть аудитории. Другие принадлежащие Facebook сервисы, в частности WhatsApp и Instagram, занимают соответственно 49% и 45% этих возрастных групп.

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В девяти из включенных в обзор стран, 32% опрошенных являются активными зрителями того, как другие играют в видеоигры. Доля таких детей в США достигает 45%, в Германии и Франции — 17%. И хотя, конечно, основными фанатами здесь являются мальчики, 25% девочек также интересуются таким контентом. YouTube Gaming используют 64% зрителей, 30% — Twitch. Такие пользователи показывают высокий уровень вовлеченности, 2/3 из них делают это минимум 3 раза в неделю.

Карл Хибберт, заместитель директора потребительских медиа и технологий в Futuresource Consulting комментирует: «Последний этап нашего исследования подтвердил, что телесмотрение остается любимым занятием детей, но время параллельного использования второго экрана продолжает расти, в частности в США и Великобритании почти половина детей смотрят ТВ и видеоконтент на мобильных устройствах. В Германии и Китае этот тренд наблюдается в более сдержанной форме, в этих странах — примерно треть аудитории. Не удивительно слышать, что YouTube привлекает большую часть внимания детей, в США более 1/3 детей проводят за просмотром контента на YouTube 5 часов в неделю. Что более важно — среднее время потребления в течение недели остается практически на том же уровне, поскольку у более старших групп соцсети отъедают долю свободного времени».

ИСТОЧНИК: ADVANCED TELEVISION