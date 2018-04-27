Мама оставила малыша с папой. И тут ей пришло неожиданное сообщение!

Сын Эрика и Присциллы Джек родился в декабре 2014 года. После 6 недель декрета молодая мама решила пойти на работу, чтобы помогать мужу в финансовом плане. Она подрабатывала по вечерам, так что в это время с ребенком оставался папа. Присцилла очень скучала на работе по своим мальчикам, поэтому Эрик придумал нечто гениальное!

Целый год он каждый день снимал маленькие забавные видеоролики и отправлял их мамочке. На видео Эрик имитирует исполнение различных песен. И у него получается очень правдоподобно!

Нужно ли говорить, что Присцилла была в восторге! Она могла видеть самые интересные моменты времяпровождения мужа с сыном, и становилась чуточку ближе к ним.

Вы сейчас тоже можете посмотреть на творчество Эрика:

Этот ролик становится все более популярным с каждым днем! Это и не удивительно — столько положительных эмоций и такая прекрасная память останется!

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