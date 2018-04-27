А вы сможете угадать, кто из этих женщин мама двух других?

Этой фотографией сейчас активно делятся в соцсетях. А все потому, что подпись «мама, сестра и я» способна поставить в тупик любого. Кто же здесь мама? Фото сестер близняшек окончательно всех запутало!

Кажется, что на снимке три сестры, настолько они похожи! Вот вам еще одна фотография этой семьи. Здесь вы видите 16-летних Кайлан и Килу, а также их 35-летнюю маму Тину.

Разницу в возрасте очень трудно заметить, не так ли? Девушки рассказали журналистам, что из-за этого их с мамой часто называют сестрами тройняшками.

Кайлан говорит, что даже самые близкие друзья часто ошибаются и не могут отличить ее от мамы. После того, как Браун стали популярными в Интернете, Тину часто просят поделиться ее секретом молодости. И женщина отвечает, что она пытается как можно меньше нервничать и переживать, а также пьет много воды. Ну что, пришло время проверить, угадали ли вы, кто из них мама! Вот правильный ответ: