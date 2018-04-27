Лицо конкурса «Наша красивая мама» мечтает о коляске для детей с ДЦП

Лицом конкурса «Наша красивая мама» в 2018 году стала Елена Алтынова, воспитывающая трех детей, двое из которых особенные. Она мечтает о кресле-коляске для своих сына и дочери, больных ДЦП, спастической диплегией и эпилепсией.