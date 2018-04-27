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Лицо конкурса «Наша красивая мама» мечтает о коляске для детей с ДЦП
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Лицо конкурса «Наша красивая мама» мечтает о коляске для детей с ДЦП 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Лицом конкурса «Наша красивая мама» в 2018 году стала Елена Алтынова, воспитывающая трех детей, двое из которых особенные. Она мечтает о кресле-коляске для своих сына и дочери, больных ДЦП, спастической диплегией и эпилепсией.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» организаторы конкурса, Елена — красивая, сильная и необыкновенная женщина с большим материнским сердцем. Она воспитывает сына-школьника Ивана и 7-летних особенных близняшек Георгия и Александру. «.младшим детям Елены для передвижения и прогулок необходимо специальное кресло-коляска. Это средство передвижения стоит немалых денег. Приглашаем всех 13 мая в 16:00 в театр «Царицынская опера» на финал конкурса «Наша красивая мама». В программе мероприятия запланированы благотворительный концерт и ярмарка в поддержку семьи Алтыновых. Приходите, если история Елены не оставила вас равнодушным», — обращаются к волгоградцам организаторы мероприятия.
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