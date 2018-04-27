Как работать из дома с детьми: советы мамы на фрилансе

Организуйте рабочее место

Работа из дома — тоже работа. Поэтому тут тоже надо соответствовать. Поэтому не работайте, где придётся, а оборудуйте себе небольшое рабочее место. Это и дисциплинирует в плане работы, и позволит все рабочие документы и прочие нужности держать в одном месте.

Кроме того, «на работу» не стоит «ходить» в застиранных трениках и с лохматой головой. Чтобы настроиться на рабочий лад, приведите себя в порядок и наденьте удобную, но опрятную одежду.

Планируйте день

Если вы чётко знаете повестку дня, вам легче будет действовать в незапланированных (читайте, форс-мажорных) ситуациях. При этом вы успеете не только поработать, но и заняться ребёнком и уделить время себе любимой. Правда, планировать день придётся не по правилам таймменеджмента, а опираясь на режим дня ребёнка, ведь в период активного бодрствования он вряд ли даст вам сосредоточиться на работе.

Разделите виды работ

Самую сложную, требующую наивысшей концентрации вашего внимания, работу оставьте на время сна ребёнка. А вот ту, которую можно сделать периодически отвлекаясь, смело переносите на время бодрствования малыша. Кстати, во время прогулки тоже можно сделать кое-что по работе. Например, составить план статьи, внести изменения в расписание или сделать деловой звонок (если ребёнок в это время спокойно сидит или спит в коляске).

Привлеките к помощи родственников или наймите помощницу

Не отказывайтесь от помощи родных, даже если вам кажется, что вы прекрасно со всем справитесь самостоятельно. Вам это только кажется! За пару часов, что бабушка будет гулять с вашим ребёнком, вы успеете написать статью или ответить на несколько деловых писем.

Если есть возможность, наймите помощницу, поручив ей самые нелюбимые дела, или периодически вызывайте работников клининговой компании, чтобы сделать уборку. В общем, не стесняйтесь делегировать полномочия.

Сделайте дом безопасным для ребёнка

Чтобы быть уверенной в том, что если вдруг вам срочно понадобиться сесть за работу, малыш не откроет окно или не прищемить пальцы дверью. Всевозможные стопперы, фиксаторы, блокираторы и накладки на углы вам в помощь!

Придумайте знак «Мама занята!»

Это может быть красный кубик на столе или самодельный знак «Стоп», который будет сигналом того, что к маме сейчас лучше не подходить, потому что она очень занята. Использовать его начинайте с самого раннего возраста ребёнка, чтобы у него сложилась стойкая ассоциация с этим предметом. Но пользуйтесь им действительно в экстренных случаях.

Уделяйте внимание ребёнку

Находите хотя бы полчаса в день, чтобы побыть с малышом — почитать с ним книжку, поиграть или порисовать. Так он не будет чувствовать себя обделённым вашим вниманием, а значит, не будет постоянно искать возможности привлечь его.

Займите малыша на время работы

Придумайте для ребёнка несколько вариантов для самостоятельной игры. Пусть в доступном для него месте будут раскраски, карандаши, бизиборд, конструктор или мозаика (но обязательно с крупными деталями!) и другие подобные игры. Как только ребёнок начнёт отвлекаться от одной игры, тут же предлагайте ему другую.

Отлично увлекают ребёнка аудиосказки. А вот мультфильмы лучше ограничить, оставив их на экстренные случаи (например, дописать статью или проверить ее).

Не старайтесь объять необъятное

Даже если вам предлагают миллион увлекательных проектов, учитесь говорить таким предложениям «нет», оставив себе парочку (а то и один) самых-самых интересных. Быть мамой — уже большая работа, которая отнимает много сил. А если вы будете помимо этой работы, трудиться, хоть и дома, ещё и на нескольких других, то рано или поздно, это приведёт к переутомлению. И тем более, не работайте ночью! Это очень негативно сказывается на здоровье!

Работайте только для себя

Стать мамой — это не только взять на себя ответственность за своего ребёнка. Это ещё и повод пересмотреть свои приоритеты. Поэтому соглашаться на удалённую работу стоит лишь по двум причинам: вам нужно заработать денег или разнообразить материнские будни. Работа в помощь подруге или по просьбе знакомого недопустима! Для вас это впустую потраченное время, которое вы могли бы провести с малышом или за своими личными делами.