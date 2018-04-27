Скандал в колледже: директор педагога, подозреваемого в педофилии, встала на его защиту

Директор колледжа, где преподавал педагог, которого задержали по подозрению в педофилии, рассказала о том, как он работал с детьми.

— В нашем коллективе он провёл четыре года. Я с ним общалась каждый день. У меня нет к этому человеку ни одной претензии, могу сказать о нём только хорошее. Отзывчивый, добрый, безотказный. Если брал какую-то работу дополнительно, никогда не просил оплаты. Детей очень любил, всегда рассказывал мне о том, какие успехи делают его воспитанники. Следователи попросили меня написать о нём характеристику: там нет ни одного плохого слова, — рассказала директор Елена Семко.

В школе рассказали и о том, как узнали о задержании их педагога.

— Одна из мам позвонила в «Школу малышей» и пожаловалась на педагога. На что её попросили прийти в школу, чтобы разобраться в ситуации. Но мама не пришла, а на следующий день пошла в Следственный комитет . Больше нам никто из родителей не звонил, — рассказала Семко.

«Школа малышей» — это дополнительное образование для детей дошкольного возраста. Туда отдают ребят на несколько часов для занятий по разным предметам. Также с детьми занимаются психологи и хореографы.

Выяснилось, что задержанный мужчина — семейный человек. Он давно женат и у него две взрослые дочки.

— О своей семье он всегда говорил с теплотой и любовью, всегда очень переживал за дочек, — говорит его начальница.

Мужчина работал в трёх разных кружках, чтобы обеспечить семью. И везде — с маленькими детьми. И везде о нём были только положительные отзывы. Елена Романовна подтверждает: многие родители рекомендовали этого педагога своим знакомым.

Коллектив колледжа, да и многие родители в шоке от случившейся ситуации. Большинство из них не верит в то, что педагог мог как-то неправильно повести себя с детьми. Практические все родители, с которыми нам удалось пообщаться, говорят, что этот педагог невероятно любил детей и всегда давал советы родителям по воспитанию. Но одна мама заявила, что у неё были подозрения насчёт этого учителя: слишком уж он был дружелюбный. Однако она забрала ребёнка из секции, как говорит, по другой причине: ей показалось, что девочке на занятиях скучно.

В департаменте образования по Ярославской области также прокомментировали сложившуюся ситуацию.

— Безусловно, мы с тревогой относимся к данной ситуации. Сейчас следственные органы занимаются выяснением всех обстоятельств. К сожалению, обращений от родителей в департамент образования области не поступало. После завершения следственных действий мы будем располагать информацией о деталях произошедшего и сможем дать более подробный комментарий, — пояснила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода