«После 40 лет природе мы не нужны»: Екатерина Климова поделилась взглядами на красоту и пластику

По словам Екатерины Климовой, она никогда не будет наращивать ногти и ресницы, а также увеличивать губы.

— цитирует Климову издание Woman. Кстати, аналогичных взглядов придерживается актриса Хелена Бонем Картер — она сознательно отказалась от пластики, чтобы иметь возможность играть интересные роли. Вместе с тем Екатерина Климова признает, что возраст ограничивает женщину.

— говорит актриса, признавая, что ей близок подход к возрасту Джулии Робертс . «Если не гнаться за молодостью, а просто органично ощущать себя, то найдутся роли, и в жизни все будет хорошо», — считает Климова, отмечая, что в молодости человеку трудно быть собой, и настоящая свобода приходит с возрастом. Тем не менее, расслабляться Климова женщинам не рекомендует в любом возрасте.

— говорит Климова.

Сейчас актриса, воспитывающая четверых детей, планирует отдых для восстановления сил.

— мечтает она, добавляя, что ищет возможность уделять внимание и двоим сыновьям, и двоим дочерям. «В многодетной семье дети тренируются друг на друге. Все бывает: и слезы, и драки, но случилось что, они друг за друга горой. Главное, о чем я только могла мечтать, мои дети дружные», — признается она.

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Фото:Instagram