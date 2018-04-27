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«После 40 лет природе мы не нужны»: Екатерина Климова поделилась взглядами на красоту и пластику
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«После 40 лет природе мы не нужны»: Екатерина Климова поделилась взглядами на красоту и пластику 

WMJ.ru 26 минут назад
Фото: WMJ.ru
По словам Екатерины Климовой, она никогда не будет наращивать ногти и ресницы, а также увеличивать губы.
— цитирует Климову издание Woman. Кстати, аналогичных взглядов придерживается актриса Хелена Бонем Картер — она сознательно отказалась от пластики, чтобы иметь возможность играть интересные роли. Вместе с тем Екатерина Климова признает, что возраст ограничивает женщину.
— говорит актриса, признавая, что ей близок подход к возрасту Джулии Робертс. «Если не гнаться за молодостью, а просто органично ощущать себя, то найдутся роли, и в жизни все будет хорошо», — считает Климова, отмечая, что в молодости человеку трудно быть собой, и настоящая свобода приходит с возрастом. Тем не менее, расслабляться Климова женщинам не рекомендует в любом возрасте.
— говорит Климова.
Сейчас актриса, воспитывающая четверых детей, планирует отдых для восстановления сил.
— мечтает она, добавляя, что ищет возможность уделять внимание и двоим сыновьям, и двоим дочерям. «В многодетной семье дети тренируются друг на друге. Все бывает: и слезы, и драки, но случилось что, они друг за друга горой. Главное, о чем я только могла мечтать, мои дети дружные», — признается она.
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Фото:Instagram
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