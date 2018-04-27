Обреченная девочка с редким заболеванием приняла себя и простила обидчиков

Десятилетняя Таклима Ниту (Taqlima Nitu) из Бангладеша страдает редчайшим генетическим заболеванием — прогерией. Ее тело и внутренние органы подвержены преждевременному старению, из-за чего ребенок внешне мало напоминает своих сверстников.

Таклима растет в многодетной семье, у нее три брата и две сестры. Девочка — четвертый ребенок не самых богатых родителей.

Проблемы у Токлимы начались через три месяца после рождения. У нее неожиданно стали выпадать волосы, однако местные врачи не смогли поставить ей диагноз и ошибочно назначили желудочные средства.

Так и не дождавшись улучшений, родители повезли девочку на повторное обследование в районный госпиталь, откуда ее перенаправили в Дакку.

Только в столичной больнице врачи наконец смогли поставить Таклиме верный диагноз. Ее болезнь оказалось очень редкой. В мире известно всего около 350 случаев прогерии, лекарства от которой не существует.

Родителям девочки объяснили, что их ребенок обречен — большинство больных детей не доживают до 13 лет.

Сейчас Таклима Ниту учится во втором классе. Девочка умеет читать, хорошо рисует и очень любит школьные занятия. Регулярно испытывая боли, вызванные особенностями ее заболевания, Таклима остается активным и дружелюбным ребенком.

Родители, несмотря на ее юный возраст, рассказали ей о страшном диагнозе, однако девочка сумела его принять, сохранив позитивный взгляд на окружающий мир.

Как ни странно, неотвратимость скорого ухода — не самая большая проблема в жизни самой Таклимы. Из-за особенностей своей внешности она регулярно сталкивается с негативным отношением окружающих.

Многие дети пугаются ее вида и отказываются играть и общаться с ней. Взрослые постоянно глазеют на ребенка, считая Таклиму инопланетянкой.

В последнее время девочка сама просит родителей не брать ее с собой, когда те выезжают из дома. Она понимает, что ее необычная внешность может многим не нравиться, и не желает доставлять дискомфорт ни другим людям, ни себе.

Семья девочки старается сделать ее короткую жизнь как можно ярче, но отношение окружающих все чаще вынуждает ее не покидать стены родного дома.

На прошлой неделе «Ридус» рассказывал про британского мальчика, сумевшего перебороть неизлечимую форму рака в самой безнадежной ситуации.

Быть может, судьба подарит счастливый шанс и Таклиме…