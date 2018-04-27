Редкое заболевание подвергло 13-летнюю девочку преждевременному старению органов

Десятилетняя девочка Таклима Ниту (Taqlima Nitu) из Бангладеша страдает прогерией — редчайшим генетическим заболеванием. Ее тело и внутренние органы подвержены преждевременному старению, из‐за чего ребенок внешне совсем не похож на своих сверстников. Лекарства от прогерии не существует, врачи объяснили родителям девочки, что большинство больных детей не доживают до 13 лет. Об этом сообщил портал SDN.

В семье девочки шестеро детей, Таклима является четвертым ребенком, у нее есть три брата и две сестры.

Проблемы у девочки начались через три месяца после рождения. У ребенка стали выпадать волосы, но местные врачи не смогли поставить диагноз и ошибочно назначили неправильное лечение.

Не дождавшись улучшений, родители повезли девочку на повторное обследование.

В столичной больнице врачи смогли поставили Таклиме верный диагноз. Болезнь девочки оказалось очень редкой. В мире зарегистрировано всего около 350 случаев прогерии, лекарства от которой не существует.

Сейчас ребенок учится во втором классе. Таклима умеет читать и хорошо рисует, а также очень любит школьные занятия. Несмотря на регулярно боли, которые испытывает ребенок из-за особенностей ее заболевания, Таклима остается дружелюбной и активной.

Родители не стали скрывать от ребенка ее страшный диагноз. И несмотря на свой юный возраст, Таклима сумела его принять.

Из-за особенностей своей внешности девочка часто сталкивается с негативным отношением окружающих людей.

Многих детей пугает ее внешность, и они отказываются играть с Таклимой. Взрослые постоянно обращают пристальное внимание на девочку, считая ее инопланетянкой.

В последнее время сама Таклима, из-за реакции на нее окружающих людей, просит родителей не брать ее с собой, когда те выезжают из дома.

Вся семья девочки старается сделать ее жизнь как можно ярче, но отношение окружающих все чаще вынуждает Таклиму не выходить из дома.

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