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В одной из школ Восточного Дегунина прошел концерт «Счастье глазами детей»
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В одной из школ Восточного Дегунина прошел концерт «Счастье глазами детей» 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Воспитанники творческих объединений школы № 1794 Восточного Дегунина выступили на отчетном концерте «Счастье глазами детей». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Юные артисты через творческие номера показали свое понимание счастья, продемонстрировали всю его многогранность. Зажигательные танцы, лирические песни — все способствовало созданию праздничной атмосферы, — поделился сотрудник администрации. — Счастливы были все: родители, увидевшие своих детей на сцене, руководители кружков, которые очень волновались и гордились за своих воспитанников, и другие гости, которым представилась возможность отдохнуть и насладиться концертом.
Напомним, школа № 1794 находится по адресу Керамический проезд, дом 47а. (мю)
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