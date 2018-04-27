В одной из школ Восточного Дегунина прошел концерт «Счастье глазами детей»

Воспитанники творческих объединений школы № 1794 Восточного Дегунина выступили на отчетном концерте «Счастье глазами детей». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Юные артисты через творческие номера показали свое понимание счастья, продемонстрировали всю его многогранность. Зажигательные танцы, лирические песни — все способствовало созданию праздничной атмосферы, — поделился сотрудник администрации. — Счастливы были все: родители, увидевшие своих детей на сцене, руководители кружков, которые очень волновались и гордились за своих воспитанников, и другие гости, которым представилась возможность отдохнуть и насладиться концертом.

Напомним, школа № 1794 находится по адресу Керамический проезд, дом 47а. (мю)