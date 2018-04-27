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«Это был полный мрак»: после свадьбы Гвинет Пэлтроу рассказала о тяжелой депрессии
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«Это был полный мрак»: после свадьбы Гвинет Пэлтроу рассказала о тяжелой депрессии 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
О тяжелой послеродовой депрессии мама двоих детей Гвинет рассказала в открытом диалоге со своей матерью, актрисой Блит Даннер, опубликованном на портале Goop.
— призналась Гвинет Пэлтроу, отметив, что у нее была настоящая депрессия. О том, что материнство давалось ей нелегко, она рассказывала и раньше.
— рассказывала Пэлтроу еще в 2016 году. 13-летняя Эплл и 12-летний Мозес — дети Гвинет от брака с Крисом Мартином, распавшегося в 2014 году. Ранее в этом году она вышла замуж за продюсера Брэда Фэлчака — Гвинет не назвала свадьбой вечеринку, на которой собрала звездных гостей, однако из описания мероприятия в Instagram можно заключить, что праздновали именно бракосочетание. Собираются ли Фэлчак и Пэлтроу заводить общих детей, неизвестно.
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Фото:Instagram
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