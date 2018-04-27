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В ростовском зоопарке на свет появились 13 лисят
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В ростовском зоопарке на свет появились 13 лисят 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
Посетителям ростовского зоопарка показали новорожденных лисят. Всего малышей 13: семеро родились у пары огневок и шестеро — у сангло.
Малыши очень активные, играют друг с другом и ссорятся из-за еды  — Малыши очень активные, играют между собой, бегают, пытаются отобрать еду друг у друга. Сейчас дети с родителями находятся в уличных вольерах, где посетители могут на них посмотреть, — рассказали в пресс-службе зоопарка.
Наблюдать за лисятами посетители могут каждый день
Две лисы-огневки и две лисы-сангло живут в Ростове с августа прошлого года.
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