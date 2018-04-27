В ростовском зоопарке на свет появились 13 лисят

Посетителям ростовского зоопарка показали новорожденных лисят. Всего малышей 13: семеро родились у пары огневок и шестеро — у сангло.

Малыши очень активные, играют друг с другом и ссорятся из-за еды — Малыши очень активные, играют между собой, бегают, пытаются отобрать еду друг у друга. Сейчас дети с родителями находятся в уличных вольерах, где посетители могут на них посмотреть, — рассказали в пресс-службе зоопарка.

Наблюдать за лисятами посетители могут каждый день

Две лисы-огневки и две лисы-сангло живут в Ростове с августа прошлого года.