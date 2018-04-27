Саша Зверева расплакалась на шоу «Беременные»

Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева , ставшая приглашенной звездой нового шоу «Беременные», призналась в любви съемочной бригаде и рассказала, почему этот проект стал для нее особенным.

Зверева рассказала, что создатели проекта «закрутили большую машину» и в корне поменяли ее жизнь. «Я меняю в свою очередь жизни сотен тысяч женщин, семей», — призналась Саша. Женщина заметила, что шоу помогло представить естественное материнство в новом свете, рассказало, что молодые мамы — не «секта шизанутых», а стильные, амбициозные женщины с юмором, у которых есть увлечения помимо детей.

Зверева призналась, что не смогла сдержать слезы на родах одной из участниц и решила привести свою жизнь в порядок. В настоящее время артистка усиленно занимается собой, чтобы больше не вступать в неудачные отношения. «И теперь я точно знаю, что ни количество детей, ни красивые примерные картинки в соц.сетях отнюдь не являются индикатором счастливых отношений в паре», — откровенно рассказала Зверева.