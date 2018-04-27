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Саша Зверева расплакалась на шоу «Беременные»
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Саша Зверева расплакалась на шоу «Беременные» 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева, ставшая приглашенной звездой нового шоу «Беременные», призналась в любви съемочной бригаде и рассказала, почему этот проект стал для нее особенным.
Зверева рассказала, что создатели проекта «закрутили большую машину» и в корне поменяли ее жизнь. «Я меняю в свою очередь жизни сотен тысяч женщин, семей», — призналась Саша. Женщина заметила, что шоу помогло представить естественное материнство в новом свете, рассказало, что молодые мамы — не «секта шизанутых», а стильные, амбициозные женщины с юмором, у которых есть увлечения помимо детей.
Зверева призналась, что не смогла сдержать слезы на родах одной из участниц и решила привести свою жизнь в порядок. В настоящее время артистка усиленно занимается собой, чтобы больше не вступать в неудачные отношения. «И теперь я точно знаю, что ни количество детей, ни красивые примерные картинки в соц.сетях отнюдь не являются индикатором счастливых отношений в паре», — откровенно рассказала Зверева.
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