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«Вы его никому не показывайте»: мать четверых детей не признали многодетной
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«Вы его никому не показывайте»: мать четверых детей не признали многодетной 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Многодетная мать из подмосковного Пушкина может лишиться своего статуса, потому что самый младший ее ребенок рожден от гражданина Молдавии.
Несколько лет назад мать троих детей Виктория Лесовская вышла замуж за гражданина Республики Молдовы и родила от него четвертого ребенка. Однако в многофункциональном центре отказались вписать ее сына — двухмесячного Даниэля — в удостоверение многодетной матери. Девушка позвонила на горячую линию социальной защиты по Московской области, но разговор ее не успокоил.
Она, единственное, у меня спросила: «У вас изъяли удостоверение многодетной матери?». Я сказала: «Нет». «Вы его никому не показывайте, потому что на данный момент вы ею не считаетесь»
— Виктория Лесовская.
Чтобы узнать, возможно ли решить проблему, съемочная группа «360» вместе с Викторией отправилась в Пушкинское управление социальной защиты населения.
В ведомстве пообещали помочь и написать ходатайство в управление образования. Также уверяют, что удостоверение многодетной матери не отнимут и льготы сохранят.
Решить эту ситуацию можно только в соответствии с действующим законодательством. После регистрации мы выдадим этой семье удостоверение многодетной семьи Московской области
— Ольга Железова, начальник Пушкинского управления социальной защиты населения.
Теперь супругу Виктории предстоит оформление вида на жительства. Процесс может занять до полутора лет.
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