Какие болезни малыши могут подхватить в песочнице?

Оказывается, обычная детская песочница на самом деле не вполне безопасна для малышей, узнал Sobesednik.ru

Детская площадка есть практически в каждом дворе. А ее непременный атрибут — это песочница. Именно в песочнице многие дети учатся делиться игрушками и договариваться. Поэтому лишать маленького ребенка игры в песочнице никак нельзя. Однако это не означает, что малыша можно оставить без присмотра. Даже просто руки, не помытые после игры с песком, могут стать причиной многих неприятных заболеваний.

Кто приносит вирусы?

Конечно, вирусы, микробы и паразиты появляются в детских песочницах не сами по себе. Их заносят в песок кошки, собаки, крысы, голуби и т.д. В шерсти, перьях, слюне и испражнениях наших «соседей по двору» можно обнаружить огромное количество возбудителей разнообразный болезней.

Давайте более подробно рассмотрим основные симптомы заболеваний, с которыми ребенок может столкнуться в песочнице.

Острицы

Эти гельминты (глисты) встречаются чаще всего. Хоть и говорят, что «глисты — болезнь грязных рук», но в организм ребенка яйца остриц могут попасть не только с грязных рук или предметов, но и с воздухом.

Симптомы: отсутствие аппетита, раздражительность, невнимательность, боли в животе, зуд в области ануса, скрежет зубами во сне, ночной энурез.

Токсокары

Эти гельминты паразитируют только на собаках, и в организме человека не размножаются. Однако это не означает, что для ребенка риска нет. Токсокары разносятся с кровью и могут оседать в разных органах, создавая очаги воспаления.

Основные симптомы: резкий подъем температуры. Также могут развиться заболевания дыхательной системы, сопровождающиеся приступами удушья.

Эхинококкоз

Это еще один вид гельминтоза, вылечить который можно только с помощью хирургического вмешательства. Паразиты поражают разные органы, однако симптомы проявляются лишь через несколько лет после заражения.

Основные симптомы: потеря аппетита, боль в животе, желтуха.

Лямблии

Эти простейшие паразиты опасны тем, что нарушают усваивание жиров и углеводов, повреждают стенки кишечника и довольно сложно диагностируются.

Основные симптомы: длительная (3-4 недели) диарея, вздутие живота, потеря аппетита, авитаминоз, регулярные аллергические высыпания, слабость, апатия.

Хламидии

Эти микроорганизмы переносятся птицами, в основном голубями. Заражение может произойти при вдыхании или проглатывании частичек пыли, птичьего пуха.

Основные симптомы: если заражение произошло через дыхательные пути, то у ребенка будет наблюдаться резкий подъем температуры (до 39 и выше). Через 2-3 дня разовьется пневмония, после чего могут пострадать и другие органы. При заражении иным способом пневмония отсутствует, но повышенная температура может держаться более двух месяцев.

Листерии

Это бактерии, которые переносятся грызунами. Они могут попасть в организм через поврежденную кожу, кишечник или дыхательные пути. Для ребенка с сильным иммунитетом они, как правило, не опасны: организм справляется с листериозом еще на уровне слизистых. Но ослабленный ребенок может заболеть. В этом случае бактерии разносятся с кровью и поражают различные органы.

Основные симптомы: резко повышается температура, и сбить ее плохо удается.

Иерсинии

Попадают в организм через грязные руки и предметы. Вызывают иерсиниоз и псевдотуберкулез.

Основные симптомы: при иерсиниозе это тошнота, рвота, диарея, желтуха, воспаленные лимфоузлы и суставы. При псевдотуберкулезе появляется яркая сыпь на руках, шее и ногах.

Что делать после игры с песком?

• Следите за тем, чтобы песочница закрывалась на то время, когда в ней не играют дети.

• Объясните ребенку, что нельзя тянуть в рот грязные руки, формочки, совок. Следите за ним.

• Коротко подстригайте ребенку ногти на руках, чтобы под ними не скапливалась грязь.

• Берите с собой влажные антибактериальные салфетки, как можно чаще протирайте ребенку руки.