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«Одну девочку схватил за шею, а вторую тащил за руки». Мужчина напал на школьниц в Щербинках
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«Одну девочку схватил за шею, а вторую тащил за руки». Мужчина напал на школьниц в Щербинках 

nn.ru 57 минут назад
Фото: nn.ru
— Сегодня с обеда все местные жители говорят о том, что около 174 школы произошло нападение на двух школьниц, — сообщила на Школьном форуме NN.RU Анастасия_01. — Мужчина одну девочку схватил за шею, а вторую тащил за руки. Мама одного из учеников закричала, что он делает. Мужик это убежал. Говорят, что одна девочка исцарапана, а у другой красная шея.
— Тоже интересно. Вроде правда. Но не на школьном дворе нападение было, а где-то рядом со школой, — отметила LikaSh. — В родительских группах в началке в Viber пишут. Якобы родители пострадавших девочек написали заявление в полицию. Девочки, к счастью, сильно не пострадали, но сильно испугались. Есть свидетели. Но официального подтверждения нет нигде до сих пор. Ждём. Многие дети, даже первоклашки ходят в школу из школы одни, без сопровождения. В общем, родители все переживают уже из-за отсутстивия точной информации.
— Факт нападения достоверный, — написала пользователь с ником «С радостью». — Одна из девочек из нашего класса. Говорят, что мужчину задержали. Хорошо, если это так. Во всяком случае осторожность не помешает. Лучше провожать детей в школу или хотя бы пусть ходят компанией, не в одиночку. Случилось это вдоль забора «Салют».
В полиции эту информацию NN.RU не прокомментировали, сославшись на то, что этим делом занимается Следственный комитет. Редакция направила в СК запрос.
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