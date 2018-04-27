Джессика Симпсон беременна третьим

Фото: instagram / jessicasimpson Заглавное фото: instagram / people_stars

В Нью-Йорке папарацци засняли Симпсон в шёлковом платье, больше напоминающим ночную сорочку. На некоторых фотографиях был замечен округлившийся животик.

Ранее подруги знаменитости рассказали журналистам, что актриса вместе со своим мужем Эриком Джонсоном планирует завести ребёнка.

Джессике Энн Симпсон 37 лет. Звезда в отношениях с Джонсоном уже восемь лет. За это время у них появилось двое детей.