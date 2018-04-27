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Джессика Симпсон беременна третьим
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Джессика Симпсон беременна третьим 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Джессика Симпсон ждёт третьего ребёнка. Об этом узнали американские журналисты после случайной фотосессии, передаёт "7days".
Фото: instagram / jessicasimpson Заглавное фото: instagram / people_stars
В Нью-Йорке папарацци засняли Симпсон в шёлковом платье, больше напоминающим ночную сорочку. На некоторых фотографиях был замечен округлившийся животик.
Ранее подруги знаменитости рассказали журналистам, что актриса вместе со своим мужем Эриком Джонсоном планирует завести ребёнка.
Джессике Энн Симпсон 37 лет. Звезда в отношениях с Джонсоном уже восемь лет. За это время у них появилось двое детей.
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