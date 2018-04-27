Белый Бим и слёзы ребенка

Бывает так: ваш ребёнок смотрит кино — игровой фильм или мультипликационный — и горько плачет, жалея персонажей, если с ними поступают несправедливо, не говоря уже о прямом насилии. Помню, в детстве я сама вся сжималась, когда читала сказку «Безручка» — в ней брат отрубил оклеветанной сестре руки за то, что она якобы намеренно угробила его младенца. Это теперь мне подобные сюжеты нипочём, я и не такое видела, но помню свой озноб — как представлю эту сцену, пробирает просто до жути. Но это ещё ничего. Есть дети, которые заливаются слезами, слушая грустную музыку, а есть, пусть и в небольшом количестве, такие, кто не может комара, пьющего его кровь, прихлопнуть — жалеет. Это нормально? У родителей и у детских психологов на этот счёт мнения расходятся.

Дети плачут

Представим себе обратную картину: ребёнок безжалостен. Да, бывает и такое. Он пинает кошек, отрывает мухам крылья, лупит совочком товарищей по песочнице, колотит родную мать или бабушку, которая ему чего-то не дала или дала не то. Вот это точно ненормально, и это совершенно точно надо лечить. У такого ребёнка совершенно очевидно проблемы с психикой, и в особо тяжёлых случаях вряд ли это только издержки воспитания. И одно дело, если малыш проделывает эти ужасные вещи, не осознавая, какую боль он причиняет, другое — если быть мучителем ему нравится. Но в любом случае тут без психиатра уже не обойтись. И чем раньше родители спохватятся, тем возможнее если не излечение, то хотя бы коррекция поведения, приемлемая для семьи и общества. Жуткие случаи живодёрства среди подростков и такая же жестокость по отношению к людям — это верный знак отсутствия сострадания вообще, на месте этого чувства у таких персонажей огромная дыра. Но несчастным жертвам юных головорезов всё равно, кто их мучителей сделал такими — генетика, родители или окружающая среда.

Если дети плачут, жалея кого-то, — значит, в них есть живая душа. Когда глухи ко всему — это куда хуже…

И есть те, кто плачет и всех жалеет. Многие родители, особенно матери, стараются оградить чадо от страшных реалий, строго следя, чтобы он читал, слушал и смотрел только позитивные, проверенные омбудсменами и депутатами произведения о счастливой жизни. Но другие родители, назовём их разумными, считают так: жизнь — это не только сладкие пряники, не только сироп и патока, в ней бывают и весьма жестокие ситуации. И ребёнок рано или поздно столкнётся с ними. Хорошо, если он будет достаточно к этому подготовлен. Держать малыша в «хрустальном домике» можно до определённого возраста, но потом либо надо ребенка из этого домика вынимать, либо он никогда не станет взрослым и самостоятельным. Подруга моей дочери, мать девятилетней девочки, рассказывала: — Моя Маруська любит фильмы и книги о животных. Прочли и пересмотрели множество хороших произведений. И дёрнул меня чёрт дать ей посмотреть фильм «Белый Бим, Чёрное ухо». Она смотрела тихо, становясь всё грустнее — по мере того, как у бедного сеттера дела шли всё хуже и хуже. Но финального её рыдания я не забуду никогда: когда Бим попадает лапой в стрелку и погибает под колёсами поезда. Я бросилась её утешать, заплакала сама, потому что не могла сказать — мол, это всего лишь фильм, я ведь отлично знала, что так и в жизни бывает. На наш рёв прибежала вся семья, Маруську утешали очень долго, она и во сне всхлипывала. Муж и моя мама меня чуть не побили — за то, что показала ребёнку такой жестокий фильм. Но результат был неожиданным. Несколько дней дочка ходила тихая, задумчивая, а потом вдруг сказала: «Давай возьмём собаку из приюта! Они там всё равно брошенные. Я буду заботиться о ней, и она никогда не попадёт под поезд». С собакой не получилось — муж был очень против. Взяли кошку — самую задрипанную, несчастную. Маруська с ней ходила к ветеринару на процедуры, все предписания врача выполняла неукоснительно, я могла забыть о лекарстве — она не забывала. Вылечили кошку. И Маруська прямо-таки светится ответственностью за это живое существо. Она как-то повзрослела и стала мудрее. Думаю, это ей очень поможет в дальнейшей жизни. А фильм этот не жестокий. Наоборот, он будит в человеке сострадание — одно из самых необходимых человеческих качеств. Если дети плачут, жалея кого-то, — значит, в них есть живая душа. Когда глухи ко всему — это куда хуже…

Смерть, как есть…

Вспомните, во время войн и революций дети очень рано видели жестокость этого мира, им приходилось заботиться о себе и часто — о своих близких, выживать в очень тяжёлых условиях. Они видели убитых и раненых, разорённые дома и пепелища, но именно гибкая детская психика помогала им не сойти с ума, как это бывало со взрослыми, и при этом не стать законченными циниками. Дети находили возможность даже для игр в этих бесчеловечных условиях. И вовсе не все из них, попав потом в мирную жизнь, жаловались на надломленность, на загубленное детство. Наоборот, очень многие дети войны становились очень крепкими, ответственными, любящими взрослыми, это все вы знаете по примеру нашего военного поколения. Эти дети, познавшие горе, видевшие вокруг разруху и смерть, рано научились ценить человеческую жизнь, дружеские отношения, не теряли силы духа даже в трагических ситуациях — и выходили победителями из схватки с судьбой.

Не надо рассказывать небылицы, что бабушка уехала далеко-далеко, а дедушка просто спит. Скажите, что они умерли, что так бывает со всеми людьми, это нормальный жизненный цикл от рождения до смерти.

Увы, многие современные дети, не расстающиеся с гаджетами, уверены, что мир — это такая игра, и если не получаешь то, чего хочешь, то надо найти заветную кнопку, после нажатия на которую ситуация изменится, а если снова не получается — надо всё перезагрузить или впасть в истерику. Педагог-психолог Елизавета Тутаева, специалист по семейным (детско-родительским) отношениям, считает, что это серьёзная проблема: — Не умея жить, не будучи наученными жить, такие дети не имеют базовых человеческих ценностей. Возможно, в их детстве не было фильмов и книг, в которых кого-то жалко. И этим детям, а потом и выросшим из них взрослым даже невдомёк, что о слабых надо заботиться, им надо сострадать. Покажите такому человеку несчастных сирот из Дома малютки или собак и кошек, ночующих по подвалам, — ему в голову не придёт, что этим несчастным можно и нужно помочь, что стонать о напрасно прожитой жизни — просто неприлично на фоне тех, у кого жизнь просто ужасающая и не по их вине. Я скажу страшное для многих родителей: дети должны знать и о смерти. Не надо рассказывать небылицы, что бабушка уехала далеко-далеко, а дедушка просто спит. Скажите, что они умерли, что так бывает со всеми людьми, это нормальный жизненный цикл от рождения до смерти. Но не надо впадать в другую крайность, говорить, что умершие теперь «нигде» или их едят черви в земли. Нет, скажите, что эти люди покинули этот мир, но он не единственный, и, возможно, они просто переселились в другой мир. И если вы любите своих умерших близких, они вам могут присниться. Мне постоянно снится моя любимая бабушка, я даже считаю, что она мне помогает, ведёт по жизни. Если человек вырастает неготовым к смерти, то, столкнувшись с нею — а это происходит с каждым, — он может просто впасть в отрицание реальности, что чревато не только расстройством психики, но и настоящими заболеваниями. Не надо прятать от детей суровую изнанку жизни. Надо помогать им правильно её воспринимать. И если ребёнок плачет над сказкой, где героя обижают, тиранят или тем более убивают, — не надо говорить ему, что это глупости. Просто это чувство сострадания выведите в реальное русло. Тебе жалко животных? Давай соорудим кормушку для птиц или сходим с волонтёрами в приют для кошек и собак, поможем кормить и убирать. Есть особые приюты, где живут раненые дикие животные, которых нельзя возвращать в природу, им тоже нужна особая забота. Жалко старушек или младенцев? Тогда в общественном транспорте уступай место пожилым и людям с малышами, придержи дверь перед чужой бабушкой, выходящей из магазина, а своей собственной помой посуду или полей цветы. И на душе непременно станет легче…