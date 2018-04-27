Плохая мама

В нашем обществе с лихвой хватает картинок счастливого материнства. Таких, где свежая, улыбчивая мама с лёгкостью растит 2-3 и больше детей. С удовольствием играет с ними, правильно воспитывает, а ещё не забывает про мужа, про свою фигуру и саморазвитие. Знакомая картинка?! В «Инстаграме» вон каждая первая мама такая. У всех стартапы, успешный бизнес, дети мал мала меньше, модное хобби и, конечно, всё это сама, без всяких там нянь и бабушек!

Образ идеальной матери растиражирован и возведён в аксиому. А ты попробуй пожалуйся, рискни сказать, что устала, что с детьми играть не нравится, что в семье отношения охладели и набрала за зиму пару лишних килограммов?! В лучшем случае тебе сразу накидают советов, как стать лучше. А в худшем закидают тапками. Потому что материнская усталость всё ещё очень запретное и тяжёлое чувство.

А ведь уставшие мамы существуют! Они самые обычные, живут с вами по соседству, каждую ночь они встают к своим детям, дежурят у кроваток, когда те болеют. Они каждый день выходят из своих квартир: в одной руке ребёнок, в другой коляска, в зубах самокат для старшего. Обратно домой они прут всё это плюс пара пакетов из супермаркета. Они ежедневно готовят еду, сортируют вещи для стирки, отвечают на миллион вопросов своих детей, выслушивают миллиард советов от взрослых, выдерживают детские эмоции, претензии учителей и воспитателей. У них нет отпусков и выходных, им нельзя уйти на больничный. Они извиняются, злятся, печалятся, грустят и иногда плачут… Они неидеальны.

Кто-то даже называет их плохими. Мол, если не любишь с ребёнком играть, то всё, мачеха. А посмела заикнуться об усталости, так вообще «ужасная мать и бедные твои дети»!

Здесь, на сайте о материнстве и детстве, я открываю свой блог о «ПЛОХИХ» мамах, которые устают, не любят играть с детьми, злятся, иногда теряются и не знают, что делать. О тех мамах, которые к вечеру остаются без сил, которые и рады были бы сказать о своих трудностях, да только вряд ли кто-то поймёт. Сквозь картинку идеального материнства нас таких совсем не видно. У нас неидеальные дети, которые ревут в торговых центрах, роняют мороженки на пол и показывают языки милым старушкам, а мы съёживаемся от стыда и вины.

Меня зовут Инна, я психолог и гештальт-практик. По мнению общества, я очень «плохая» мама. Потому что мои дети периодически закатывают истерики, не любят читать сказки и обожают играть в компьютер, у меня дома чаще бардак, а муж сам себе стирает носки. А ещё я не люблю готовить и играть с детьми. В моём блоге вы не найдёте советов, как стать супер-матерью, это не ко мне. Зато тут я с лихвой отсыплю вам поддержки, принятия и тёплых объятий. Ведь чаще именно этого нам с вами и не хватает, простой человеческой поддержки, понимания, что не одна такая со своими проблемами, простого доброго слова. Тогда немного легче ежедневно работать мамой, да и просто жить.