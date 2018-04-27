Если муж индус

Признаюсь честно — иногда я мыслю стереотипами. Особенно когда дело касается фактов, с которыми я никогда не сталкивалась. В Янгоне мы случайно познакомились с очень интересной парой: она — русская француженка, он — индус. Тут у меня разыгралось воображение — Индия, что я про нее знаю? В голове сразу мелькают Тадж-Махал, индийские фильмы, танцы, песни, кастовое общество, обилие специй, едят руками, жуткая антисанитария — не сильно отличный набор фактов о стране и народе.

Наша первая встреча с ними состоялась достаточно давно и была довольно поверхностной, на мой взгляд, — на праздновании дня рождения общей русской знакомой. Тогда мы обе были беременны и, как оказалось позже, примерно на одном сроке.

Второй раз мы уже встретились по моем возвращении — осенью прошлого года. Мы с мужем знали, что у наших малышей разница всего в одну неделю и нам было очень интересно узнать, как там происходит все у них, и поделиться, как у нас. Интерес подогревался тем фактом, что все-таки муж является представителей такой колоритной страны со своими обычаями, поэтому однажды, чтобы усмирить мою буйную фантазию о жизни и воспитании ребенка с индусом, мы решили встретиться и обсудить все-все детали, и вот что у нас получилось.

— Расскажи, пожалуйста, немного о себе — ты отлично говоришь со мной на русском, понимаешь любой разговор без каких-либо проблем, с мужем на английском, с отцом на французском, где ты выросла — в России или во Франции? Гражданкой какой страны ты являешься?

— У меня двойное гражданство: я родилась в России и в 16 лет переехала во Францию, в Марсель, где живет мой отец. Получила там первое высшее образование, закончила магистерскую программу в Англии, устроилась на работу в Airbus, а затем по работе переехала в Сингапур.

— Расскажи, пожалуйста, твой муж — индус, как и где вам удалось познакомиться?

— Мы познакомились 3 года назад в Сингапуре через общих друзей. В индийской культуре все может произойти очень быстро — знакомство, и раз, сразу свадьба. В Мьянму мы оба переехали чуть позже по работе.

— Как, когда и где ты узнала о своей беременности?

— Узнала о беременности я во Франции, после чего вернулась в Мьянму. Мы были здесь одни, без родителей. Родителям сообщили примерно на сроке в 2 месяца, после УЗИ. С точки зрения сроков и когда говорить — в принципе, и в Индии, и в Европе схоже с Россией — подождать некоторое время. Но мой доктор в Сингапуре после первого УЗИ в 2 месяца сказал, что все в порядке, можно рассказывать. Практически всю беременность я ходила к врачам за пределами Мьянмы — мы часто наведывались в Сингапур или Бангкок. В Янгоне я была у врача-гинеколога два раза для простых устных консультаций. Знакомым здесь мы начали говорить про беременность строго после 3 месяцев, но далеко не всем автоматически, многие просто со временем начинали задавать вопросы.

— Как твой муж и его семья отреагировали на такую радостную новость?

— Для индусов забота о матери означает заботу о ребенке, поэтому со стороны семьи супруга была максимальная поддержка, и во многом это стало решающим для нас, когда мы думали, куда мне лететь на роды.

Во время беременности я много читала европейские и американские книжки и сайты о том, как развивается малыш, как я должна себя чувствовать, какие снимки или анализы и когда мне необходимо делать. Я хотела быть уверенной, что все нормально развивается. Муж во время беременности меня всегда успокаивал. Он в принципе не сильно любит врачей и консультации, но и тогда со мной, и сейчас с малышом всегда идет на прием.

— Когда и почему ты улетела в Индию?

— Мы долго думали над тем, куда полететь. Когда я была на сроке 4,5 месяцев, к нам прилетели родители мужа, и мой папа, и мы всей семьей устроили голосование. Папа мой, конечно, выступал за Францию, потому что там хорошие врачи и отличные условия. Однако в итоге мы выбрали Индию по причине огромной поддержки семьи мужа. Для них это было большое событие — первый внук!

Я улетела в конце марта, примерно за 2 месяца до рождения. Тамошние врачи все время пытались завлечь меня на консультации и содрать побольше денег… Но в Индии мне было очень спокойно, семья хорошо заботилась обо мне. Готовили только самое лучшее — ну это так в их культуре. Даже когда ребенок родился, я получала от них огромную поддержку и помощь, причем не только от родителей, но и от бабушек и других родственников. В Индии вся семья очень сплоченная, они действительно очень близки. У них практически нет разводов, это очень негативно воспринимается — если ты женишься/выходишь замуж, то считается, что это на всю жизнь.

Я также продолжала работать в компании, но уже не на полную ставку, а удаленно и частично.

— Читала ли ты и продолжаешь читать какие-нибудь форумы по развитию?

— Раньше читала: американские, международные, французские. Русские не попадались. Сейчас с работой я стараюсь больше времени уделять все же ребенку.

— Есть ли в Индии предпочтение по полу ребенка?

— На самом деле внешне кажется, что современному поколению все равно, кто будет. Но традиции просто так никуда не деваются. В стране есть специальный закон, по которому во время УЗИ и после врач не может раскрывать пол ребенка — женщине не скажут пол до тех пор, пока ребенок не родится. Это связано с тем, что в деревнях до сих пор стоит проблема предпочтения мальчиков, доходит даже до убийства новорожденных девочек. Семья моего мужа современная, они мне сказали: не говори, нам все равно, кто будет. Но я им все равно сказала. Причем сразу, как только узнала, что у нас будет мальчишка. А узнала я в Сингапуре на сроке 5–5,5 месяцев.

— Ты одна летала в Сингапур/Бангкок на обследования?

— Нет, муж всегда сопровождал меня. Он до сих пор ходит с нами на приемы. Он, конечно, недоволен, что я хожу на обследования, он считает, что в этом нет смысла, просто приходим к врачу и разговариваем с ним. Возможно, в будущем он перестанет с нами ходить, потому что, как мне кажется, это его уже немного раздражает, но он пока держится.

— Расскажи, пожалуйста, немного о том, как вы растите малыша.

— Пока наш ребенок веган. Вообще, в принципе в Индии очень много людей с самого детства растут вегетарианцами, и вырастают, и все с ними нормально. Другой вопрос, что они потребляют много молочных продуктов, которые мы здесь не едим.

Ни я, ни мой муж не потребляем молочных продуктов из-за недоверия к тому, где, как паслась корова, которая дала то молоко. И мы вместе приняли решение перестать есть мясо. Иногда мы можем попробовать немного курицы или рыбы, но дома не готовим.

— Хочу спросить про игрушки — я помню, первый раз мы к вам пришли в гости, у малыша не было игрушек, — это так случайно получилось? или вы в тот момент принципиально были против.

— Нет, игрушки у него были, наверно, в другой комнате. Но как я сейчас понимаю, игрушки временны — они надоедают, период интереса быстро проходит. Сейчас ему больше нравится изучать мир вокруг, открывать шкафы, смотреть, что где происходит. А игрушки, конечно, дают некоторое развитие, но это такая большая индустрия по отъему денег у родителей. Вот книжки — это хорошо, но он пока их только кушает)))

— Вопрос воспитания: вы уже что-нибудь планировали? какие-то школы, кружки?

— Мне хотелось бы, чтобы он пошел во французскую школу, говорил на французском. Пока мы тут, мы хотели бы отдать его в Международную школу Монтессори.

— Вы хотите его активно развивать? Ты какая мама, у которой ребенок к школе все успеет выучить? Или ты та, у которой ребенок должен в годик петь, читать и танцевать?

— Думаю, мы посередине. Поскольку мы много работаем, мы не можем физически сидеть и все моменты проживать с ним. Я хочу отдать его в центр развития. Конечно, хорошо, когда ребенок дома с мамой. Но и мама тоже должна развиваться.

Мама мужа занималась детьми (их было двое), водила в школу, делала уроки, и дети учились в лучших школах. Но в Индии в этом плане просто гонка — там большая конкуренция, людей много, работы все меньше, и всем нужно доказать, что ты лучший. Но лично я против такого давления на ребенка — это сильная головомойка, он потом никогда не избавится от такого напряжения по жизни. Когда ребенок вырастет, ему будет очень сложно остановиться. Конечно, его необходимо развивать, но я хочу, чтобы он был счастлив при этом. Я очень хочу, чтобы он занимался спортом, который ему понравится.

Кстати, должна отметить тему гаджетов. У нас есть Алекса, прибор-колонка, которой можно задать вопрос, она посмотрит в Интернете и выдаст ответ. Ребенок понимает, когда ей задают вопрос, и смотрит на нее, ждет, когда она отреагирует. С телефоном то же — мы часто звоним с видео бабушкам/дедушкам, ребенок сразу понимает, что происходит, подползает, смотрит, кто на экране, улыбается, когда видит папу в телефоне. Даже когда просто муж звонит по телефону не с видео, он хочет посмотреть, кто там на экране.

— Муж разделяет твои взгляды на воспитание?

— Муж хотел изначально сам учить. У него вообще часто радикальные мнения. Например, он долго был против коляски. Про школу он вообще говорит, что это плохая идея. Поначалу собирался самостоятельно заняться домашним обучением для ребенка, но, думаю, сейчас понял, что не все так просто и легко.

— Как он относится к тому, что ты не сидишь дома с ребенком?

— Он меня поддерживает. Дома я не развиваюсь, у меня хорошее образование, у меня была карьера, и сейчас я к ней вернулась. Я считаю, что надо уметь сочетать. Я считаю, что человек в жизни должен делать то, что хочет, развивать свой потенциал. Если он его не развивает, ему чего-то будет недоставать.

— Помогает ли муж по дому, хозяйству, гуляет ли с ребенком? Это же в традиционных представлениях не мужская работа.

— Да, он готовит, по выходным гуляет с малышом. Но вообще он у меня трудоголик, поэтому возвращается с работы поздно и работает очень много.

Но надо иметь в виду, что у нас еще есть домработница. В этом плане в Азии очень хорошо.

— Ты много времени проводишь с ребенком?

— Сейчас уже меньше. Раньше я считала, что я обязательно должна делать все сама. Потому что это мой ребенок, который возьмет все от меня. Но сейчас я вернулась на работу. В любом случае он пойдет в школу, будет общаться с другими детьми и взрослыми. Конечно, идеально было бы, чтобы ребенком занималась бабушка, но, к сожалению, мы не живем вместе.

— Ты уже заметила какие-то изменения со времени появления няни?

— Да, мне кажется, он стал более нетерпеливым. Но, думаю, это просто издержки развития и проявление своего характера.

— Лично мне не хотелось бы появления привязанности к няне. Что думаешь на этот счет ты?

— Я уже спокойно отношусь к этому. Я рада, что у него есть няня и они хорошо ладят. Потому что, пока я на работе, есть кому о нем позаботиться. А как иначе? Но когда я прихожу домой, он выглядывает из-за дивана, лепечет «мама-мама» и ползет ко мне. Меня нет с 8.30 утра до 6 вечера. Он это время с няней, но все остальное время мы вместе. Мама для него — это комфорт, он со мной всю ночь — мы спим вместе.

Я считаю, что это очень хорошо, когда есть кто-то еще помимо вас, кто любит ребенка. Няни здесь добрые, я вижу, что она ничего не сделает плохого ребенку. Мне предлагали поставить камеру, следить за ее действиями. Но я вижу, как она себя ведет, и ей доверяю.

— Есть ли уже что-то, что ты, можно сказать, пропустила?

— Да. Я заметила, что пропустила в первый раз то, что он начал смотреть на книжку, — когда няня его кормит, она раскрывает ему английский букварь и он смотрит внимательно на каждую страничку, понимает, что ее можно раскрыть, перевернуть, но потом я также заметила на книжке следы зубов. К сожалению, за всем не уследишь…

— Знаешь, я послушала тебя, и мне кажется, что твой муж вовсе даже не индус — у него весьма рациональный, я бы даже сказала, европейский взгляд на жизнь, без каких-то «фокусов».

— Говоря про азиатский менталитет, я имела в виду важность семьи и то, что он считает себя ответственным за семью и ее финансовое благополучие. В этом смысле это очень похоже на российскую модель, но во Франции, например, мама и папа вносят равный вклад. Что касается моего мужа — он учился в одной из лучших школ Индии, получил прекрасное высшее образование в области бизнеса и долгое время жил и работал в Сингапурe. Возможно, поэтому он не в полной мере является таким классическим индусом, как мы это себе представляем.