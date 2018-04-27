Бутылочка для новорожденного — ответственный выбор

Как ни крути, а без бутылочки не обходится ни один малыш. Грудничок получает из нее сцеженное мамино молоко, пока та отлучилась по своим делам и доверила кормление крохи папе или бабушки, искусственник — детскую смесь, а после 4-6 месяцев все карапузы пьют из этой посуды компотики, воду или супчики. Как и ко всему, что касается новорожденных, к выбору бутылочки стоит подходить внимательно. Сейчас мы постараемся помочь новоиспеченным мамам разобраться в широком ассортименте первой детской посуды.

Оглавление

Материал и размер

Форма бутылочки и соски

Как правильно кормить новорожденного из бутылочки?

Особенности ухода за бутылочками

Материал и размер

Пожалуй, первые вопросы, которые возникают при выборе бутылочки для новорожденных, какие должны быть ее размеры и из чего она должна быть сделана. Но для начала разберемся с необходимым количеством бутылочек. Если малыш находится на полном грудном вскармливании, и посуда нужна ему только для водички, можно обойтись одной бутылочкой объемом 100-150 мл. Если мама планирует периодически сцеживать молоко, то есть из бутылочки ребенок будет получать полноценный прием пищи, понадобятся две тары — большая для молока (250-300 мл) и маленькая для водички. При смешанном или искусственном вскармливании малышу необходимо 4-5 бутылочек для молока и одна поменьше, для воды. Такого набора маме хватит до начала прикорма, то есть примерно на полгода. Бутылочка для новорожденных может быть выполнена из разных материалов, и все они имеют как плюсы, так и минусы:

Стеклянные бутылки прошли через много поколений и до сих пор пользуются популярностью. Их легко мыть, они экологичны и не окрашиваются от разных продуктов. Но такая бутылочка окажется слишком тяжелой и хрупкой для малыша, поэтому подойдет только в первые несколько месяцев.

Пластиковые емкости выдерживают большие температуры и падения из коляски, малыш сможет смело брать пластик в руки. К недостаткам такой посуды можно отнести то, что пластик со временем трескается, окрашивается под воздействием некоторых продуктов и может содержать опасный бисфенол А, так что стоит внимательно ознакомиться с составом предмета.

Силиконовые бутылочки не бьются, гипоаллергенны и легко моются. Минус один: они мягкие, и если маминым рукам можно доверять, то пальчики малыша наверняка сожмут бутылочки слишком сильно и разольют все содержимое.

Фактор прочности очень важен, если вы собираетесь брать бутылочку в гости, на прогулку или в путешествие. Немаловажна и герметичность емкости, поэтому предпочтительнее выбирать модели с плотно прилегающим колпачком. Источник фото: shutterstock.com Форма бутылочки и соски

Разнообразие форм бутылочек — еще один момент: какую именно выбрать для самого маленького потребителя? Оказывается, все эти цилиндры-колечки — не просто выдумка дизайнеров, но и разработка опытных ученых. Изогнутая посередине бутылочка помогает младенцу заглатывать с жидкостью меньше воздуха, а бутылочка для кормления новорожденных с отверстием посередине ослабляет давление внутри емкости. Форма бутылочки влияет и на то, насколько удобно будет мыть емкость, поэтому лучше выбирать посуду с широким горлышком и иметь в виду, что с мытьем фигурных бутылочек могут возникнуть проблемы. А если через несколько месяцев вы хотите, чтобы кроха держал посуду сам, то предпочтительнее приобрести модель с ребристой поверхности и сужением посередине, чтобы маленьким ручкам было удобнее. На качество кормления влияет и соска, прикрепленная к бутылочке. Они идут в комплекте с емкостью, но также бывают разными по форме и размеру. Как отмечают педиатры, малыши предпочитают латексные соски, так как, нагреваясь, они напоминают им кожу мамы. Но есть риск: после бутылочки с такой соской кроха может отказаться от груди, ведь зачем стараться сосать мамино молоко, если его так легко можно получить из бутылочки с теми же ощущениями? Силиконовые соски более долговечные и плотные, но их несложно прокусить первыми молочными зубками. Что касается формы соски для бутылочки, то ее малыш должен выбрать сам, так что родителям придется экспериментировать, покупая на пробу крошке округлые или со скошенным краем, анатомической формы или стандартной. Мама и папа быстро поймут, какая соска будет пользоваться у ребенка наибольшей популярностью. Напор жидкости, которую малыш пьет из бутылочки, регулируется отверстиями в соске. Для каждого возраста существует своя «степень сложности» аксессуара: для новорожденного это «0», для малышей 3-6 месяцев №1, №2 — до года, а №4 — старше года. Соска №4 с крестообразным отверстием предназначена для употребления густой пищи вроде каш или супчиков, они подходят для прикорма после четырех месяцев. Если малыш во время питья начал захлебываться или, наоборот, быстро уставать, значит, скорость потока надо менять, то есть покупать новую соску для той же бутылочки. В последние несколько лет большой популярностью среди мам пользуются бутылочки с антиколиковой системой, которая предотвращает попадание воздуха в желудок новорожденного. Это либо специальный клапан у основания соски, либо газоотводная трубочка внутри самой емкости. Они устроены так, что пузырьки воздуха попадают в бутылочку, а не в организм малыша. Источник фото: shutterstock.com Как правильно кормить новорожденного из бутылочки?

У вас может быть самая лучшая бутылочка для новорожденного, но процесс кормления не наладится из-за неправильного кормления малыша. Есть несколько особенностей использования детской посуды:

Лучше подогревать наполненные бутылочки в специальном аппарате или горячей воде. В микроволновой печи содержимое прогревается неравномерно. После разогрева необходимо перемешать жидкость и проверить температуру (многие делают это, капнув пару капель содержимого себе на запястье).

Ни в коем случае нельзя оставлять маленького ребенка с бутылочкой наедине, процесс кормления должен контролироваться взрослыми.

Не стоит давать соски от бутылочек крохе в качестве пустышки. Попадание лишнего воздуха через этот аксессуар может спровоцировать колики.

Прижмите соску бутылочки к нижней губе младенца, и он рефлекторно откроет ротик. Язычок новорожденного должен находиться под соской, губами малыш обхватывает соску до ее широкой части. Не убирайте бутылочку, если ребенок решил сделать паузу, после нее он с удовольствием продолжит процесс кормления.

После кормления из бутылочки стоит некоторое время подержать малыша столбиком, чтобы из его желудка вышел воздух.

Особенности ухода за бутылочками

Уход за детской посудой — дело кропотливое. Можно пользоваться в течение долгого времени всего парой бутылочек, но соски лучше менять один раз в месяц. Вместе с бутылочками лучше приобрести специальный ершик, гель для мытья детской посуды и стерилизатор. Этот набор аксессуаров позволит ухаживать за посудой и обрабатывать ее перед использованием. Новенькую бутылочку обязательно нужно стерилизовать так, как это указано в инструкции. После этого емкость можно будет просто обрабатывать кипятком перед каждым кормлением. Регулярно изучайте бутылочку с соской на наличие повреждений. Если на поверхности появились разрывы или трещины, изделие необходимо заменить. Во время прогулки надевайте на бутылочку крышку и не облизывайте соску перед тем, как дать емкость малышу. Вопрос, какие бутылочки для новорожденных лучше, проще решить, если заранее составить список критериев, в зависимости от потребностей конкретного малыша. От правильного выбора этого аксессуара напрямую зависит здоровье младенца. Как и от того, насколько тщательно мама будет ухаживать за бутылочкой.