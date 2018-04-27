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Собака спасла потерявшуюся трёхлетнюю девочку
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Собака спасла потерявшуюся трёхлетнюю девочку 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Старый пёс смог спасти трёхлетнего потерявшего малыша. Собака нашла взрослых и отвела их к ребёнку, передаёт «BBC».
Маленькая жительница Северо-Востока Австралии убежала от родных в горы и заблудилась. Когда малышка пыталась найти дорогу домой, то к ней привязался старый полуслепой пёс.
Девочке пришлось ночевать в лесу, и пёс решил охранять ребёнка, пока его не найдут родные. На утро начались активные поиски малышки, в которых участвовали более ста человек.
Среди волонтёров была бабушка Мари, которую по дороге встретил старый пёс. Он позвал бабулю и привёл её к малышке. Ребёнок был спасён.
Полиция штата официально отблагодарила собаку.
Читайте нашу статью о взаимоотношении детей с питомцами: Домашние животные формируют психику ребёнка
Заглавное фото: пёс-спаситель / QUEENSLAND POLICE
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