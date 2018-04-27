Собака спасла потерявшуюся трёхлетнюю девочку

Старый пёс смог спасти трёхлетнего потерявшего малыша. Собака нашла взрослых и отвела их к ребёнку, передаёт «BBC».

Маленькая жительница Северо-Востока Австралии убежала от родных в горы и заблудилась. Когда малышка пыталась найти дорогу домой, то к ней привязался старый полуслепой пёс.

Девочке пришлось ночевать в лесу, и пёс решил охранять ребёнка, пока его не найдут родные. На утро начались активные поиски малышки, в которых участвовали более ста человек.

Среди волонтёров была бабушка Мари, которую по дороге встретил старый пёс. Он позвал бабулю и привёл её к малышке. Ребёнок был спасён.

Полиция штата официально отблагодарила собаку.

Читайте нашу статью о взаимоотношении детей с питомцами: Домашние животные формируют психику ребёнка

Заглавное фото: пёс-спаситель / QUEENSLAND POLICE