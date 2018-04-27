В интернете начался флешмоб с постродовыми растяжками

В интернете начался необычный материнский флешмоб. Роженицы выкладывают фотографии своих детей на фоне растяжек на животе, передаёт «Дети@mail.ru».

Фото: instagram / dominikagrand

Заглавное фото: instagram / postpatrum

Акцию придумала фотограф и блогер Хэйли Гарнетт, которая совсем недавно родила близняшек. Однажды старший сын спросил у матери, что у неё не так с животом, указав на растяжки. Женщине пришлось долго объяснять ребёнку, что произошло с её телом.

Фото: instagram / th3littlestavenger

Свой ответ она также опубликовала в Инстаграме, прикрепив к нему фотографию двойни на фоне своего живота. Вслед за Хэйли подобные фото загрузили её подписчики, которые, в свою очередь, привлекли внимание других мамочек.

Флешмоб сопровождается тэгом: #celebrating_my_postpartum (прославляя мои построды).