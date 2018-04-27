Австралиец спутал вомбата с новорожденным

Австралиец спутал вомбата с младенцем и поздравил подругу с рождением ребёнка. Курьёзная ситуация произошла на странице Фейсбук и моментально стала вирусной, передаёт "РИА Новости"

Фото: twitter / JimMFelton

Заглавное фото: David Taggart, University of Adelaide

Женщина опубликовала пост, в котором призвала водителей быть внимательными на пригородных дорогах. Австралийка чуть не наехала на небольшого зверька, когда животное выбежало на дорогу.

В доказательство она опубликовала фотографию, где держала в руках детёныша вомбата.

Один из старых друзей не заметил подпись к фотографии и поздравил женщину с рождением ребёнка. Спустя несколько часов парень осознал ошибку и извинился. Однако было уже поздно — его комментарий быстро набрал популярность.

"Хоть не сказал, что ребёнок весь в маму" — прокомментировала другая австралийка.