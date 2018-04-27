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Кресло-шезлонг для малыша
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Кресло-шезлонг для малыша 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Сегодня я расскажу о положительных сторонах и незаметных подвохах при использования кресла-шезлонга для малыша.
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