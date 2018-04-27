Разговор с учителем. Как подготовиться?

Мало ребёнка выносить и родить, дальше начинается не менее трудное время. Дети подрастают и выходят в мир, сначала это детские сады или школы раннего развития, где к малышам действительно относятся как к малышам. Но приходит пора вести ребёнка в школу, и там начинается совсем другая жизнь. Недавние малыши, которые играли в песочнице, вдруг резко превращаются в маленьких взрослых в строгой форме и с тяжёлыми ранцами за плечами. Это вам не в бирюльки играть, это успеваемость, поведение, рейтинги школы и класса, отметки и много ещё чего. И вместе с детьми в школу идут и родители, иногда идут даже к знакомым учителям. Мы снова берём в руки учебники, пытаемся понять задания, ругаем школьную программу и беспокоимся о том, как со всем этим справятся наши дети. И бывает, что дети не справляются. Это нормально, они не супермены, а просто маленькие человечки на большой дороге школьного образования. И хорошо, если мелкие недопонимания не перерастают в крупные, хорошо, когда всё это можно решить малой кровью. Но бывает, что вопросы поведения или неудовлетворительных отметок, или отношений в классе требуют, чтобы родители пошли на личную встречу с педагогом. И не всегда эта встреча приятная. Случается, при разговоре с педагогом воздух накаляется от взаимных претензий и обид, что, конечно, никак не помогает разрешению конфликта, а ещё больше усугубляет положение прежде всего ребёнка. Так как же нам подготовиться к разговору с учителем и сделать встречу продуктивной?

Помнить о том, что вам важно договориться, а не выплеснуть эмоции

Иногда мы приходим на встречу с педагогом, потому что внутри уже всё кипит: ребёнок получает незаслуженные двойки, не хочет ходить в школу, страдает из-за отношений в коллективе. И мы идём на встречу, как огнедышащие драконы: разорвать, наказать, напугать жалобами, потребовать. В этот момент внутри кипит совершенно естественная злость. Если мы принесём на встречу эту злость в том виде, в каком она есть, то получится только обмен претензиями. Нам же важно, чтобы учитель нас услышал и был заинтересован в решении проблемы. Для этого обозначьте свои чувства, расскажите, что вы очень беспокоитесь, переживаете за существующую ситуацию и хотите изменить её, детально разобраться и приложить усилия для положительного результата. Вы не должны переубеждать учителя, менять его взгляды или заискивать перед ним. Взрослые люди не меняют друг друга, они приходят к соглашению. К сожалению, педагоги сейчас находятся в незавидном положении, как между молотом и наковальней: с одной стороны, разъярённые родители, с другой — кондовая и тугая на понимание администрация школы и система образования. В этой ситуации учителя начинают «кусаться» сразу, пытаются воздействовать на родителей авторитетом, жалостью, угрозами, но никак не здравым смыслом. Нам приходится самим стараться стоять на позиции здравого смысла, потому что в современной школе о благополучии и качественном обучении своих детей заботятся только родители. Поэтому признайте наличие своей злости, обозначьте педагогу своё беспокойство в форме «я-сообщений» (Это когда вы говорите от имени своих чувств и мыслей. Не в формате: «МарьВанна, вы паршивый учитель», а в формате: «МарьВанна, я очень беспокоюсь об успеваемости моего ребёнка, мне очень жаль, что сложилась такая ситуация, и я бы хотела совместно с вами найти решение».) В этом случае беседующий с вами учитель с большей вероятностью пойдёт вам навстречу и попытается включиться в решение проблемы.

Держаться взрослой позиции

Это значит понимать, что при встрече с учителем вы не виноватый двоечник, не неопытная мамочка, а взрослый родитель своего ребёнка и полноправный участник образовательного процесса. Ваша позиция и точка зрения так же важны, как позиция школы. У вас есть личные границы, никто не имеет права оценивать ваше родительство, критиковать ваши методы воспитания и обвинять в никчёмности. Вы сейчас пришли не на экзамен, вы пришли цивилизованно решить проблему, касающуюся вашего ребёнка. Ваша задача как взрослого участника разговора обозначить, что вас не устраивает, что вам не понятно и к чему вы хотели бы прийти в результате. Вы не должны переубеждать учителя, менять его взгляды или заискивать перед ним. Взрослые люди не меняют друг друга, они приходят к соглашению.

Разделение ответственности в образовательном процессе

Сейчас вокруг идут споры о том, кто должен нести ответственность за обучение детей. Учителя сетуют, что родители бросают дело на самотёк, не контролируют выполнение домашних заданий и не прививают детям уважение к школе. Родители ругаются на непомерную нагрузку, пренебрежение к детям и маразматичность школьной программы. Вот если держаться в подобном русле, то ситуация действительно тупиковая. Лучше, если каждая из сторон обозначит, что они готовы сделать для улучшения этой ситуации. Выслушав все учительские претензии и негодования, спокойно спросите преподавателя: «А что хорошего Вы можете сказать о моём ребёнке?». В моём диалоге с учителем мы пришли к соглашению, что мы как родители обеспечиваем ребёнку условия для качественного выполнения уроков: хорошее самочувствие, тишина, отдельное удобное место и необходимые материалы (ручки, книжки, карандаши и учебники). А педагог отвечает за безопасность, мотивацию и учебный настрой: возможность безбоязненно задавать учителю вопросы, интерес к теме — и замечает успехи ребёнка, а не только ошибки.

Быть на стороне ребёнка

Мне очень не хочется выносить за скобки самого главного участника образовательного процесса — ребёнка. Он может быть хоть трижды виноватым, невнимательным и вредным. Учителя вам с лихвой опишут все его плохие стороны. И даже если это правда, даже если он действительно безобразный сорванец, будьте на его стороне, особенно если разговор с учителем происходит в присутствии ребёнка. Защищайте его как лев. А ещё лучше, выслушав все учительские претензии и негодования, спокойно спросите преподавателя: «А что хорошего Вы можете сказать о моём ребёнке?». Обычно учителя в этот момент теряются, смущаются, но дальнейший тон разговора заметно теплеет.

Зачем мы идём на разговор с учителем?

Когда мой сын пошёл в школу, я заметила, сколько непрожитой боли всколыхнулось во мне самой. И конечно, каждый разговор с учителем был для меня испытанием. К сожалению, на сегодняшний день вопрос коммуникации родителей и школы стоит особенно остро. Существует очень много споров и взаимных претензий. И в этой какофонии мыслей, представлений и предрассудков важно не терять главного зерна: для чего это всё делается?! Каждый раз, когда я иду общаться с преподавателем моего сына, я думаю о том, какую цель я преследую. Мы можем остаться недовольны друг другом, мы можем спорить и не совпадать взглядами, но главное, чтобы нам хватило силы духа и здравого смысла не терять в этом диалоге самого важного.