Маленький гражданин: набор документов для новорожденного

Известный всем факт, что после выписки их роддома приключения родителей только начинаются, в том числе и бюрократические. Маме и папе необходимо за считанные недели сделать из крохи настоящего гражданина своей страны и обеспечить ему полный набор документов. На самом деле, если разобраться в вопросе, все не так уж и сложно. Пошаговая инструкция, как оформить необходимые документы для новорожденного, в нашем материале.

Оглавление

Шаг 1: Документы из роддома

Шаг 2: ЗАГС

Шаг 3: Паспортный стол

Шаг 4:Страховая компания

Шаг 6: УФМС

Шаг 1: Документы из роддома

Самые первые из тех, какие документы нужны для новорожденного, оформляются буквально в первые дни его жизни. Их маме необходимо будет забрать с собой при выписке из роддома, так что стоит напомнить врачу, если вдруг он забыл вам выдать:

Обменную карту. Второй лист содержит информацию о том, как прошли роды и послеродовой период, его нужно отнести в женскую консультацию. На третьей странице карты изложена информация о здоровье ребенка (его весе, росте, состоянии при рождении, первом прикладывании к груди, первой вакцинации и так далее). Этот лист заберет у вас медсестра при первом посещении и прикрепит к медицинской карте младенца.

Справку о рождении ребенка. Это самая важная бумага, без которой получение основных документов невозможно. Справка подтверждает рождение ребенка, в течение месяца она сможет заменять Свидетельство о рождении, которое будет получено на основании этого документа.

Шаг 2: ЗАГС

Теперь о том, какие документы для новорожденного нужны в первую очередь. Уже на следующий день после выписки из роддома можно приступать к оформлению основного перечня документов. В этом может вам может помочь папа малыша, которому на работе наверняка предоставили пятидневный отпуск за свой счет. Он один может пойти в ближайший ЗАГС или МФЦ и получить главный документ вашего чада на ближайшие 14 лет:

Свидетельство о рождении ребенка. Оформить его необходимо в течение месяца со дня рождения маленького гражданина. Как правило, в ЗАГС можно прийти без предварительной записи. Потребуются справка о рождении ребенка, которую вы получили в роддоме, паспорта обоих родителей, заполненная анкета и свидетельство о браке (или квитанция об оплате госпошлины для заявления об установлении отцовства). Свидетельство о рождении ребенка выдают на руки родителю в этот же день.

Шаг 3: Паспортный стол

Следующие документы для новорожденного оформят в паспортном столе или МФЦ. По российскому законодательству прописать ребенка можно только туда, где уже прописан кто-то из родителей. Без этого невозможно получить ряд пособий, а также затруднительно встать в очередь на получение места в детском саду или школе.

Прописка. Для того, чтобы прописать маленького гражданина, понадобятся свидетельство о рождении ребенка, паспорта мамы и папы и Свидетельство о браке. Если родители зарегистрированы в разных местах, потребуется еще заявление о том, что тот не против прописки чада именно на указанной жилой площади. Оформляется документ от семи до девяти дней. При этом один из родителей на время сдает свой паспорт.

Шаг 4: Страховая компания

Без этой бумаги вопрос, какие документы нужны для новорожденного ребенка, не будет закрыт, и крохе будет затруднительно получать бесплатную медицинскую помощь и обследоваться у специалистов, поэтому оформление ОМС в нашей стране обязательно. Без полиса ОМС принимать малыша в поликлинике согласятся только в течение двух месяцев с момента его рождения. Застраховать ребенка мама и папа могут в любой коммерческой страховой компании.

Полис обязательного медицинского страхования. Оформить и получить его можно, не заходя в офис. Представители страховщиков работают практически в каждой поликлинике. Понадобятся Свидетельство о рождении ребенка и паспорт одного из родителей. Пока полис ОМС будет оформляться (это около 30 дней), у вас на руках будет временный медицинский полис, по которому также можно получать бесплатную медпомощь. Когда именно подойти за основным документом, объяснят страховщики.

Шаг 5: Пенсионный фонд

Этот документ не входит в перечень обязательных для новорожденного, однако он дает доступ маме к ряду социальных программ. СНИЛС также нужен для доступа к порталу госуслуг, где можно отслеживать очередь в детский сад, оплачивать различные секции и многое другое. Рано или поздно ребенку понадобится эта зеленая карточка, так почему бы не оформить ее вместе с остальными важными бумагами?

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) оформляется в отделении Пенсионного фонда России по месту прописки новорожденного. При подаче заявления понадобятся Свидетельство о рождении ребенка и паспорт одного из родителей. Документ оформляют в течение нескольких недель, точную дату готовности СНИЛС озвучивают при подаче документов.

Шаг 6: УФМС

На сегодняшний день этот этап уже не является обязательным, но если к вопросу, какие документы для новорожденного ребенка оформлять в первую очередь, вы подходите комплексно, то стоит уделить внимание и этому пункту. Визит в Управление федеральной миграционной службы помогает зарегистрировать гражданство новорожденного (может понадобиться в путешествии) и зафиксировать факт родительства, то есть вписать ребенка в паспорта мамы и папы.

Вписать ребенка в паспорт родителей стоит хотя бы в качестве доказательства своего материнства или отцовства. К примеру, если ребенок потеряется в большом торговом центре, а у вас при себе не будет Свидетельства о рождении, вы покажете охране паспорт, где будет стоять имя чада. Отметка о наличии ребенка может понадобиться и в случае, если вы будете оформлять загранпаспорт с информацией о детях. Чтобы сотрудник УФМС заполнил страницу «Дети» в вашем паспорте, необходимо предъявить ему непосредственно ваш документ и Свидетельство о рождении ребенка. Штамп и подпись уполномоченного лица ставятся непосредственно после обращения в службу.

Отметка о гражданстве ребенка ставится в форме штампа на обратной стороне Свидетельства о рождении. Конечно, если мама и папа — граждане Российской Федерации, этого можно не делать, но в УФМС почему-то не могут с уверенностью сказать, проверяют ли эту отметку уполномоченные лица при переходе через границы с другими государствами. В случае, если мама и папа являются гражданами разных стран, или если ребенок рожден вне границ Российской Федерации, штамп о гражданстве малыша нужен. Необходимые документы — паспорт одного из родителей и Свидетельство о рождении. Печать ставят на месте в день обращения.

На этом основные документы для новорожденного ребенка заканчиваются. Как видите, оформить все реально в течение месяца. Схему можно упростить, если обратиться в ближайший Многофункциональный центр или воспользоваться популярным в нашей стране Порталом Госуслуг. Правда, в последнем случае нет гарантии, что самостоятельно вы сможете верно заполнить все необходимые для документов ячейки, так что все-таки советуем довериться в этом вопросе профессионалам. Кроме того, после получения всех необходимых документов стоит сделать по несколько копий каждого, чтобы не носить с собой подлинники. Особенно это касается Свидетельства о рождении ребенка и полиса ОМС, которые придется предъявлять довольно часто.