Отчет о работе горячей линии за март 2018

В марте — это четвертый месяц работы нашей бесплатной горячей линии поддержки материнства — на номер 8-800-222-05-45 поступило 111 звонков. Немного меняется география звонивших — звонков из Москвы и Петербурга становится уже больше половины, хотя по-прежнему самые разные регионы России звонят нам, невзирая на разницу часовых поясов (Калуга, Новосибирск, Московская область, Самара, Чехов, Брянская область, Волгоград, Воронеж, Казань, Краснодар, Кунгур, Нижний Новгород, Самарская область, Сургут, Томск, Тюмень, Чапаевск, Якутия, Томская область, Тула, Бурятия, Пермь). В марте нам звонили люди от 22 до 62 лет. Основная часть позвонивших в возрасте от 27 до 39 лет. Большая часть позвонивших мам — 70% — находится замужем или в постоянных отношениях с партнером: У большинства позвонивших один ребёнок, включая беременность. Максимальное количество детей у позвонивших в марте — 6. С беременностью 14% (15 звонков): Большинство мам находится в декретном отпуске, отсюда изоляция и нужда в поддержке: Мамы стали звонить нам не только по психологическим вопросам, но и по самым разным, например, 8 звонков поступило в этом месяце на медицинскую тематику. Они касались следующих вопросов: следует ли выполнять назначения врача, можно ли принимать препарат при беременности, что делать при определенных симптомах у беременной или младенца. Также были звонки по поводу знакомств с мужчинами, взаимодействий с больным родственником, три звонка про наркозависимость мужа (и развод в связи с этим), два про навязчивые действия. Четыре звонка про детей-инвалидов: 2 ДЦП, 2 аутизм.

Итак, новое в этом месяце:

Стали звонить мужья беременных! Из 15 звонков, связанных с беременностью, три звонка — от заботливых пап! Стали звонить по самым разным вопросам. Увеличилось число звонков по теме развода и сохранению семьи. Стабильно по всему периоду работы горячей линии: Чем меньше детям лет, тем больше звонков, с каждым годом количество звонков уменьшается, и звонки становятся единичными к концу начальной школы или началу подросткового периода. Дети во втором полугодии первого года жизни беспокоят больше (6–9 месяцев в этом месяце). 27–39 лет — основной возраст звонящих, обычно до 60. Часто звонят с конца второго триместра беременности и в третьем, а также (пореже) в начале беременности, когда непонятно, есть ли беременность/оставлять ли. СПб, Москва — основные города. Больше всего про эмоции, также часто звонят про коммуникацию с мужем/детьми/родственниками. Есть звонки от родителей детей-инвалидов и про зависимости.

Причины звонков

Более половины звонков касаются эмоционального состояния женщины: усталость, агрессия, страх, вина. Консультант горячей линии психолог Наталья Лямина проанализировала эмоциональные трудности, с которыми чаще всего обращаются мамы на линию, и смогла увидеть некую эмоциональную воронку, в которую попадают мамы: Источник экстремальной, угрожающей жизни усталости — это нездоровый сон урывками, невозможность спокойно сходить в туалет, питание «что останется от еды ребёнка». Организм не выдерживает отсутствия необходимых питательных веществ, сна и других необходимых условий деятельности, усталость накапливается до крайних форм, угрожающих выживанию (словесно выражается «устала», «не помогают», «депрессия»). Она выплёскивается на причину усталости — ребёнка (словесно выражается «срываюсь», «ударила», «накричала»). Любовь к ребёнку и требование заботиться о нём вызывают чувство вины. Чувство вины приводит к большим действиям для ребёнка, а они — к усталости, она — к агрессии… Получается круг: усталость — агрессия — вина — заглаживание вины — усталость. Первоочередное, что можно сделать, — воздействовать на усталость при любых проявлениях цикла, чтобы разбить этот цикл. А именно: важнейшая задача мамы — быть мамой минимум двоим (если ребенок один): малышу и себе. Мама обязана укладывать себя спать. Кормить себя. Следить за своей гигиеной. Это столь же важно, как и забота о ребенке. Остаемся на связи!