Сына бывшего президента Гвинеи арестовали в Техасе за рабовладельчество

Полиция американского штата Техас арестовала 57-летнего Мохамеда Туре , сына первого президента Гвинеи Ахмеда Секу Туре. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на Минюст США.

Мужчину обвиняют в том, что он вместе со своей женой в течение 16 лет держал девушку в рабстве. Следствие пришло к выводу, что девочку привезли из Гвинеи в США в 2000 году, когда ей было всего пять лет. Через несколько лет ее заставили заботиться о детях семейной пары и выполнять работу по дому.

Отмечается, что девушка подвергалась побоям и психологическому давлению. Она не ходила в школу, не знала английский, была вынуждена спать на голом полу. В августе 2016 года рабыня сбежала из дома при помощи соседей. Супруги свою вину отрицают, заявляя, что девушка считалась членом семьи и воспитывалась как дочь.

За использование рабского труда паре грозит до 20 лет тюрьмы.

Ахмед Секу Туре был первым президентом Гвинеи. Он занимал свой пост с 1958 до 1984 года.