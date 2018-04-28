Сына бывшего президента Гвинеи обвинили в использовании рабского труда

В американском Техасе арестованы сын экс-президента Гвинеи Мохамед Туре и его жена Дениз Крос-Туре, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Washington Post. Они обвиняются в использовании рабского труда в течение нескольких лет.

В качестве потерпевшей выступает соотечественница фигурантов, которую еще 5-летней девочкой вывезли в США и заставили заниматься домашней работой. Ребенка вынудили заниматься готовкой, стиркой, садовыми работами, уходом за детьми, а кроме того, периодически били и унижали.

Сколько лет это продолжалось — она не знает, так как сбилась со счета и ее день рождения никогда не праздновался.

Сами задержанные эти обвинения отрицают, заявляя, что речь идет о дальней родственнице семьи, которая воспитывалась наравне с родными детьми четы.