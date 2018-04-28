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Сына бывшего президента Гвинеи обвинили в использовании рабского труда
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Сына бывшего президента Гвинеи обвинили в использовании рабского труда 

Российская Газета 25 минут назад
В американском Техасе арестованы сын экс-президента Гвинеи Мохамед Туре и его жена Дениз Крос-Туре, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Washington Post. Они обвиняются в использовании рабского труда в течение нескольких лет.
В качестве потерпевшей выступает соотечественница фигурантов, которую еще 5-летней девочкой вывезли в США и заставили заниматься домашней работой. Ребенка вынудили заниматься готовкой, стиркой, садовыми работами, уходом за детьми, а кроме того, периодически били и унижали.
Сколько лет это продолжалось — она не знает, так как сбилась со счета и ее день рождения никогда не праздновался.
Сами задержанные эти обвинения отрицают, заявляя, что речь идет о дальней родственнице семьи, которая воспитывалась наравне с родными детьми четы.
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