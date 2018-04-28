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Спасатели за 40 минут освободили семилетнего сантехника от втулки
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Спасатели за 40 минут освободили семилетнего сантехника от втулки 

Все новости Новосибирской области 20 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Вчера, 27 апреля, в 17:46 на телефон оперативного дежурного службы МАСС поступил звонок от родителей мальчика.
«Толстую и прочную металлическую втулку для сантехнических работ спасателям пришлось перепиливать вручную с соблюдением всех мер безопасности руки ребенка, — говорится в сообщении МАСС. — После освобождения пальца от металлического предмета спасатели осмотрели руку мальчика, в медицинской помощи он не нуждается. Опасная «игрушка» передана родителям».
Такие вызовы для МАСС — не редкость. Чаще всего маленькие дети застревают в стульчике от горшка. Подобные сообщения поступают два-три раза в месяц, рассказал VN.ru начальник МАСС Дмитрий Фокин. Однажды двухлетняя девочка надела на голову пластиковое ведро, как шлем, и не смогла снять.
А в декабре прошлого года курьезный случай произошел в Заельцовском районе, где маленький мальчик засунул голову в кошачий домик и не смог вытащить. Спасатели с помощью мыла и воды помогли ребенку выбраться из ловушки.
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