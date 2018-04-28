Зачем ребенку самооценка и как ее воспитать

Как воспитать в ребенке уважительное и адекватное отношение к себе, рассказывает эксперт образовательного проекта Рыбаков Фонда «Ментори» Ольга Давыдова.

Ходить за примерами неправильной самооценки далеко не придется. У каждого, кто учился в советской или российской школе, в классе обязательно был одноклассник с завышенными представлениями о себе — эдакий выскочка, бравирующий отличными оценками и страдающий от недостатка друзей. Или другой пример, опять же из школы: талантливая девочка, рисующая в любое свободное время, но замкнутая и молчаливая. Она не знает, как дать отпор хулиганам, и почти всегда выглядит забитой и неряшливой. Что не так с этими детьми? Ни один родитель не хочет видеть своего ребенка неудачником или выскочкой. И ни один ребенок не хочет, чтобы его мама и папа были грустными, зажатыми или, наоборот, бросались фразами «Все дураки, а я королева». Значит, самое время подумать над вопросом самооценки.

Что такое уверенность в себе

Уверенность — это комплексная характеристика, в которую входят: осознание своих достоинств и недостатков; стремление к личной эффективности; эмоциональная зрелость; адекватное поведение (социально приемлемое); самоуважение; вера в собственные силы (следствие верного представления о своих достоинствах и недостатках).

Младший дошкольный возраст

В возрасте от 1,5 до 3 лет у ребенка появляется представление о собственном «я». Так называемый кризис трех лет — первый этап формирования самооценки. Вы заметили, что малыш превращается из ангелочка в милого экспериментатора: «А что будет, если мне кричать 5 минут подряд? А если упаду в грязь?» Значит, самое время начинать реагировать правильно, формируя у ребенка адекватное отношение к себе и к окружающим.

Что делать, чтобы сформировать правильную самооценку у ребенка 3 лет:

Покажите ребенку эмоции

Рассказывайте, почему маме грустно, если Саша измазался в грязи. Объясните, почему мама возмущена, когда Саша запустил лопаткой в соседа Мишу. Позитивные эмоции также обязательны к демонстрации. Чем больше вариантов адекватного ситуации эмоционального поведения, тем лучше.

Покажите ребенку, что он взрослый

Не надо сердиться на автора, но время для «брось каку», «смотри, бибика проехала!» и «так делать пло-о-о-хо» закончилось. Возмущайтесь в меру, но проявляйте удивление, недоумевайте, спрашивайте ребенка о причинах поступков, уходите от конфликтов. Ваше чадо должно видеть: на него реагируют адекватно, а не наигранно. В таком возрасте очень легко формируется завышенная самооценка. Позже пытаться исправить ситуацию будет сложно.

Не перехваливайте

Комплекс отличника, от которого точно страдали вы или ваш одноклассник, имеет свои корни в этом — младшем дошкольном — возрасте. Хвалить можно и нужно, так как ребенок остро нуждается в вашем одобрении, но не надо делать из создания куличика финал Нобелевской церемонии.

Не ругайте

Завышенная самооценка и завышенные требования ребенка к себе могут сформироваться, если за каждый проступок малыш получает нагоняй. Я долгое время уже в подростковом возрасте жила с девизом «Доказать маме и папе, что я самая лучшая». Это неправильно. Задумайтесь о том времени, когда ваш ребенок подрастет, уже сейчас. Причем делать это лучше в свободной обстановке.

Одобряйте

Если ваша дочка София в три года подошла и решила с мамой протереть тарелки после завтрака, это заслуживает похвалы. Но не фанфар и не оды в «Инстаграме». Вы ведь мужа своего не хвалите, если он проявил инициативу и взял в руки веник? (Если хвалите — завязывайте). Домашние обязанности вполне естественны. Не надо приучать к тому, что помощь маме — это «валюта одобрения». Не хвалите за природные способности Ваня с детства очень гибкий, так что физическая нагрузка дается ему легко. Вы хвалите каждую «победу» на площадке так, будто бы это первое место на олимпиаде? Не стоит. Да, ребенку приятно слышать: «Какой ты молодец! Сегодня бегаешь еще быстрее, чем вчера!» Но ему вредно слышать фразы «Ты САМЫЙ лучший из всех детей!» или «НИКТО БЫ ТАК НЕ СМОГ». Это чревато опять же комплексом отличника и получением в скором времени диагноза «звездочка».

Средний и старший дошкольный возраст

С трех лет и до школы (а у некоторых это, увы, растягивается на всю жизнь) ваш ребенок думает о себе так, как думают о нем окружающие. Хвалят — молодец. Забыли поблагодарить — сделал что-то не так. Отругали — я самый плохой сын в мире. Примерно в четыре года ребенок начинает «играть роли». Возможно, вы замечали эту смену настроений: с активного спасителя Вселенной до агрессивного медвежонка-сладкоежки и милого покладистого зайчишки-трусишки. И в это время ему очень важны адекватная поддержка и оценка родителя. Совсем скоро ребенок отправится в школу, и неуверенному малышу там будет так же некомфортно, как и «звездочке» — сладкому-маминому-пончику-который-лучше-всех-в-мире.

Советы по формированию уверенности и адекватной самооценки:

Подавайте правильный пример

Многие мамы могут и не заметить, как ребенок копирует «забитое» или «самодовольное поведение». Доходит до банального: если вы уронили тарелку, не надо кричать на весь дом что-то вроде «Господи, ну вот откуда у меня растут руки? Овечка я безрукая!» Разбитая тарелка не повод считать себя безрукой. Так что, если в момент инцидента с вами рядом ребенок, лучшим выходом будет анализ ситуации: «Ай, как неловко. Надо быть аккуратнее!» Критиковать при ребенке другого человека тоже не стоит. Даже если пятилетний Костя не понимает, что именно значит фраза «придурковатый менеджер по продажам, я должна была получить его должность!», то сделать выводы (особенно если такое повторяется часто с соответствующей интонацией) он может самые прямые: наша семья лучше всех, а все остальные… тут вариантов много. Ребенок, который придет в детский сад и самодовольно заявит: «Вы все дураки, потому что мама так говорит!» — вряд ли получит одобрение окружающих.

Предоставляйте больше выбора в поиске себя

Рисовать на стенах нельзя — это вполне логично. Но только если вы объясните, что проблема не в самом занятии, а в объекте применения сил. Стрелять из игрушечного автомата с балкона по соседям нельзя, негуманно и опасно. Но только если вы объясните причины «опасности» во внимательном разговоре с ребенком. Если не запрещать ничего — есть риск получить завышенную самооценку, которая идет бок о бок со вседозволенностью. Если запрещать ребенку творить, ничего не говоря кроме «нельзя!», и требовать идеального выполнения задачи, рано или поздно получится забитый малыш, который и в школе будет бояться поднимать руку, даже если знает правильный ответ.

Что же делать? Предлагать дошкольнику выбор и отправляться на поиски себя вместе. Осознание, что «за плечами» есть любимое дело, которое получается, — прививка от неуверенности. В дошкольном возрасте при увеличении круга общения и доступных занятий у ребенка возможны постоянные скачки самооценки (как и смена ролей, о которых было сказано в начале). Вам, как родителям, следует об этом знать и поддерживать в юной личности баланс. Для этого тоже есть пара советов:

Правила поведения должны быть едины

Когда мир вокруг тебя кажется непонятным, то хотя бы правила игры в нем не должны меняться. Если у Оли с детства болит горло, а родители запрещают есть мороженое на улице, значит, даже если у Оли ужасное настроение и глаза на мокром месте, покупать ребенку мороженое и есть его на улице не стоит. Та же ситуация с мальчиками: если нельзя сегодня бить палкой по кустам, то нельзя никогда (не забывайте объяснять причины решения).

Обратный пример: если рвать цветы в поле можно, то фраза «именно сегодня нельзя, так как на тебе чистая одежда» неуместна. Если ограничивать ребенка во всем, он вечно будет чувствовать себя виноватым.

Не надо наказывать угол

Обычно я называю подобный тип поведения родителей «не надо наказывать тумбочку». Представьте, что ваш ребенок нечаянно бьется коленкой об угол тумбочки, носясь по дому, как реактивная ракета. Что мы делаем? Правильно, жалеем. А еще говорим: «Ух, какая мерзкая тумбочка!»

Кажется смешным, но подобное поведение в будущем провоцирует уже подростка, а потом и молодого человека сваливать всю вину на окружающих. «У меня нет девушки, так как они все дуры», «У меня нет работы, так как это государство не дает мне возможности реализоваться!» Так что, пока вашему ребенку еще 5, а не 25, лучше рассмотреть сложившуюся ситуацию под другим углом. «Саша, будь, пожалуйста, осторожнее. Я тебя люблю, но мы не можем с папой убрать из квартиры все углы. Лучше давай научимся бегать аккуратнее…»

Не преследовать инициативу

«Инициатива наказуема», — эту фразу повторяла мне мама каждый раз, когда я возвращалась домой после трех работ в состоянии «нестояния». К счастью, на тот момент я уже могла сама здраво оценивать свои силы, а потому не садилась себя жалеть или рассуждать о неудачах. Ребенок, к сожалению, этого делать не умеет. Поверьте, разбитое яйцо во время приготовления яичницы меньшая потеря, чем подросток, которого и силой не заставишь убираться в комнате и помогать по хозяйству.

В конце концов, если вам удастся воспитать в маленьком человеке уверенность в своих силах и ответственность, через 15 лет он купит вам не один десяток яиц. Здоровая потребность проявлять инициативу должна быть так же адекватно воспринята. Ребенок, которому разрешают помогать, чувствует себя значимым и «взрослым» — а это большой шаг на пути к формированию самоуважения.