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Губернатор дал советы зауральским родителям по безопасности детей
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Губернатор дал советы зауральским родителям по безопасности детей 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Накануне майских праздников Губернатор Курганской области Алексей Кокорин обратился к родителям и взрослым жителям области. Текст его обращения приводит официальный сайт государственных органов региона. В своем обращении он не только напоминает об ответственности мам и пап, бабушек и дедушек, всех взрослых за жизнь и здоровье юных зауральцев, но и приводит конкретные советы.
«Отпуская детей гулять на улицу, расскажите им, как опасно играть и кататься на велосипеде или скейте рядом с дорогой, подходить без взрослых к открытым водоемам и разводить костры. Если в семье есть малолетние дети, установите на окна специальные устройства, препятствующие выпадению малышей. Помните — москитная сетка от выпадения не спасет! Не допускайте нахождение детей на улице без Вашего сопровождения в вечернее и ночное время» — делает акцент Алексей Кокорин.
В 2018 году майские праздники принесут россиянам четыре выходных дня с 29 апреля по 2 мая. Традиционно 1 мая отмечается Праздник весны и труда.
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