5 главных вопросов стоматологам от родителей маленьких детей

Стоматологи ответили на 5 самых распространенных вопросов о полости рта детей, которые задают их родители. В частности, как только у малыша появляются первые зубки, их уже необходимо начинать чистить. Вопрос 1. Нужно ли чистить малышу зубы? Как только у вашего малыша появляются зубы, их необходимо начинать чистить, а также пользоваться зубной нитью. Нужно применять небольшое количество пасты с фтором. Обычно регулярная чистка зубов начинается у детей с возраста 6 месяцев, а зубную нить можно начинать использовать в два года. При этом средства для ополаскивания рта применять необязательно, но важно, чтобы чистка зубов стала ежедневной и регулярной. Вопрос 2. Как стоматолог может осмотреть ребенка, если он не в состоянии нормально усидеть в кресле? Да, осмотр таких маленьких пациентов представляет определенные сложности, но детский стоматолог с опытом их решает. Большую пользу ему оказывают родители ребенка, которые помогают зафиксировать малыша на время проведения осмотров. Обычно мама или папа садятся в кресло стоматолога, а уже себе на колени пристраивают малыша, чтобы держать его руками. Только в возрасте двух-трех лет дети садятся в кресло стоматолога самостоятельно. Вопрос 3. Что делать, если мой ребенок боится стоматолога? Страхи перед стоматологом не возникают на пустом месте. Поэтому крайне важно, чтобы первый визит к зубному врачу у малыша прошел без всяких эксцессов. Кроме того, опытные зубные врачи умеют общаться с самыми маленькими пациентами и снимать их страхи. Сегодня в подобных кабинетах активно используют разного рода оборудование, специальную расцветку помещений, успокаивающую музыку и даже телевизор с мультфильмами. Современная стоматология стала абсолютно безболезненной для детей и взрослых, и страхам не от чего рождаться. Вопрос 4. Стоит ли покупать таблетки с фтором? Всё зависит от качества водопроводной воды в вашем доме. Если она достаточно обогащена фтором, то каким либо образом добавлять его в напитки для ребёнка не нужно. Если же в вашей семье употребляют бутилированную воду, то надо помнить, что она фтор не содержит. В этом случае таблетки пригодятся. Вопрос 5. Зачем тратить так много денег и времени на визиты к врачу, если молочные зубы и без того выпадут? Во-первых, даже молочные зубы, пораженные кариесом или другими болезнями, вызывают сильную боль у ребёнка. Во-вторых, нормальное развитие зубов и их смена крайне важны для речевых навыков и чисто в эстетических целях. В-третьих, быстрое выпадение молочных зубов негативно повлияет на равномерность роста коренных, что может сделать коренные зубы ребёнка кривыми. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)