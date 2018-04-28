Детская безопасность: в интернете, на улице и… дома. Публикуем советы нижегородских экспертов

Для родителей. Разговариваем о побегах из дома и учимся находить со своим ребенком контакт

Пропажа ребенка — страшный сон для любого нормального родителя. Доктор психологических наук, профессор, заведующая лабораторией психофизиологии ННГАСУ, лауреат премии Правительства РФ в области образования и участник поисково-спасательной группы «РЫСЬ» Елена Дрягалова в интервью NN.ru рассказала, почему дети уходят из дома и как этого избежать.

— Елена, почему ребенок уходит из дома?

— Есть разные причины. Это и возможные конфликты в семье, в детской среде, проблемы в школе. В принципе, потеряться может любой ребенок. Проблема может случиться в любой семье, даже не говоря о том, что чаще всего проблемы встречаются в благополучной семье.

— Если у ребенка есть какая-то склонность к побегу, ее можно распознать?

— Можно выявить не склонность — проблему на начальном этапе. Если ребенок перестает общаться с родителями на какие-то темы, что-то скрывает, утаивает. На вопросы родителей отвечает: «Не твое дело» или «Ты в этом не разбираешься». С этого можно начинать бить тревогу. Потому что что-то пошло не так. Родители это реально должны увидеть.

— И что делать?

— Попытаться поговорить с ребенком. Нужно добиться в семье дружеского общения. Чтобы ребенок видел в родителе именно друга, именно того человека, с которым можно откровенно поговорить. Не закрывался в себе, в своих проблемах. Иначе это приведет к тому, что впоследствии ему будет комфортнее с какой-то другой группой. Либо в группе других взрослых людей, либо в группе сверстников, которые его поймут. И это может привести к более серьезным проблемам, таким, как побеги из дома, проблемы в школе и так далее.

— А социальные сети? Там есть какая-то опасность для детей?

— Да, сейчас в социальных сетях достаточно групп, которые могут, мягко говоря, неправильно ребенка мотивировать. В этих группах дети зачастую находят поддержку, которую не находят в семье. И они примыкают к ним, и это зачастую приводит к трагическим последствиям, к самоубийствам.

Не обязательно грубо влезать в жизнь ребенка и следить за страницей за его спиной. Можно просто попросить его показать что-то, либо заходить на его страницу со своей: смотреть, кто у него в друзьях, в каких группах он состоит, что делает… Может быть, вместе с ним попросить его показать друзей из соцсети и спросить: «А кто это? Кто этот человек?». Чтобы больше знать, с кем он общается. Можно впоследствии узнать, из каких семей эти дети, попросить контакты.

— А если беда случилась — ребенок ушел. Что делать? Куда бежать?

— Нужно не паниковать и хвататься за голову. Четко оценить всю ситуацию: точно ли он ушел? Уход может быть мотивированным, может — не мотивированным. То есть ребенок может к этому долго готовиться: собирать вещи, смотреть что-то [в интернете], вступать в какие-то группы. Грубо говоря, готовить плацдарм для отхода. Либо это может быть не мотивированный уход, спонтанный.

Нужно определить, какой это был уход — спланированный или нет. Проверить вещи. Возможно, дома были тайники с деньгами — посмотреть, пропали или нет? Обзвонить друзей. Связаться со школой, дошел до школы или нет, позвонить одноклассникам. Узнать, может быть били какие-то разговоры. То есть собрать информацию. Если подтверждается, что действительно ребенок не просто где-то задержался и вам не отзванивается, то можно бить тревогу.

Нужно написать заявление в полицию, подобрать фотографию именно ту, как он выглядит на данный момент, вспомнить, во что был одет. Одежда, прическа, цвет волос — чтобы максимально все совпадало с его текущим видом. Никакие три дня или 72 часа ждать не нужно.

Очень много ошибок бывает: люди ждут, люди боятся, что их неправильно поймут. Но лучше лишний раз обратиться в полицию и впоследствии к волонтерам, чем получить какой-то печальный итог.

— То есть не стоит задумываться: «Что обо мне подумают соседи»?

— Не стоит. Потому что это свой ребенок и на кону его жизнь. Особенно если это спонтанный уход. Зачастую это может обернуться серьезными проблемами и стоить жизни ребенку.

— Где чаще всего находятся дети, которые ушли?

— Это зависит от мотива, по которому они ушли. Либо они начинают ходить по улицам, либо прибиваются к каким-то компаниям. Очень часто подростки, которые уходят мотивированно, могут ночевать в подъездах. Если ребенок все-таки боится за свою безопасность — он обычно недалеко уходит. Поэтому мы в своей поисково-спасательной деятельности делаем обход всех домов, подъездов и зачастую находим их там.

— Ребенка нашли, вернули домой. Как вести себя родителям, чтобы ситуация не повторилась?

— Когда ребенок найден — это большое счастье. Ни в коем случае не нужно налетать на ребенка. Часто родители приступают к рукоприкладству, начинают его бить-ругать: «Ты плохой, ты виноват, из-за тебя в этой жизни все плохо». Не нужно использовать концепцию «Ты», нужно использовать «Я»-концепцию. То есть нужно говорить: «Я испугался», либо «Мы за тебя переживали». Если будут происходить конфликтные ситуации — побег ребенка может повториться.

То есть не нужно закрываться в своих проблемах, требовать от ребенка обязательного послушания, нужно обязательно договариваться. Нужно эту ситуацию обговорить. И впоследствии понять и по-доброму оценить, почему это произошло, и не винить во всем ребенка. Ни в коем случае не нужно говорить: «Я отведу тебя к психологу или психиатру и буду тебя лечить», нет. Это именно семейная проблема, и ее надо решать внутри семьи.

В поисково-спасательном отряде у нас сейчас «в работе» несколько подростков. И работу я веду непосредственно не только с подростками, но и с членами их семьи. Изучаем обстановку в семье и стараемся понять обе стороны — и ребенка, и родителей — и пытаемся достигнуть некоего консенсуса в их отношениях.

Для детей. Учимся обороняться от сверстников, агрессивных взрослых и бродячих животных

Вторая часть нашего материала больше посвящена практической стороне вопроса. Она специально для детей. Руководитель нижегородского военно-патриотического клуба «Акела» Павел Двуреченский рассказал и показал, как себя вести, если на тебя нападают сверстники, взрослые и даже собаки.

Гопники нападают стаей. Убежать — не стыдно— Есть негласное «первое правило карате» — развернуться и убежать, — объясняет Павел. — В экстренной ситуации, когда угрожает опасность, это не постыдная ситуация. Если к вам подошел ровесник — то, скорее всего за его спиной есть еще несколько несовершеннолетних, либо есть взрослые люди, которые подстрекают их. Поэтому вступать в драку будет, скорее всего, неправильно. При этом нужно понимать, что скорость бега у вас и у противника может быть разной. Вы можете не успеть убежать. Поэтому нужно будет сделать несколько опережающих ударов, чтобы выиграть время.

Нет задачи победить. Все, что мы видим по телевизору и в кино — карате, бои без правил — это спорт, рассчитанный на поединок один на один. Здесь его не будет. Гопники нападают стаей и на слабейшего. Поэтому драка бесполезна. Необходим один резкий удар — в лицо, в пах — и побежали. Разговор— Если начался разговор и убежать пока не получается — вас, например, окружили, или вы не понимаете, куда бежать, а народу вокруг нет, чтобы закричать, то вести надо себя твердо. Если начнете мямлить, то нападающий почувствует свою силу и отберет деньги, телефон — словом, получит то, что хотел. Драка. О пользе зажигалки, ключей и телефона— Если драка неизбежна, пытаемся нащупать в кармане ключи. Хорошо распределить ключи в ладони так, чтобы длинный ключ лег поперек ладони, короткий торчал между пальцев. Тогда какой бы удар вы не сделали — нанесете максимальный урон. Сила удара значения уже не имеет, так как ключ без проблем порвет щеку. Бить нужно в незащищенные части тела — например, в лицо. Если вас схватили — можно ударить в тыльную сторону руки нападавшего. Главное — не бояться. Как бы мы не выступали против курения — у детей может быть зажигалка. Они могут баловаться или носить ее с собой для других каких-то целей. Известно, что обычная зажигалка, зажатая в руке, увеличивает силу удара на 20 кг.

Аналогично можно зажать в руке телефон, но польза от него будет, только если корпус металлический. Телефоном лучше бить в скулу или висок. В идеале — в ухо. Если вы решили нанести вашему противнику урон — не бойтесь нанести его слишком сильно или неадекватно. Вы можете схватить камень и бросить нападавшему в голову, в тело. Это является самообороной. Как бы много не говорили о том, что нападавший может перейти в ранг потерпевшего, у нас давным-давно отменили пределы самообороны. Тем более когда речь идет о детях.

Если будете бить палкой — желательно не бить в голову, так как можете убить, а это не очень хорошо. Палкой лучше бить в ключицу. Она очень легко ломается, и за вами не побежит не только этот человек, но и другие — они будут вынуждены оказать ему помощь. Если мы говорим о прямом ударе — то он должен быть один — в нос. Потому что начинают слезиться глаза и преследование становится невозможным.

Похищают. Что делать?— Если затаскивают в машину — бьем в пах. Это единственная ситуация, когда детским пинком можно вырубить взрослого человека. Начинаем громко кричать, царапаться, вырываться, кусаться вплоть до того, что телефоном разбиваете окна машины — привлекаете внимание. Если удается вырваться, то забегаем в любое общественное место — просим помощи, звоним близким. Важно помнить наизусть несколько телефонов, на случай, если телефона к этому моменту вы лишились.

— Если схватили сзади — бьем в нос затылком, ногой — в пах, в голень, колено, в стопу. Рукой нужно пытаться достать до лица. Если вы в перчатках — это, конечно, не решит проблему, но если вы без перчаток — даже стриженными ногтями можно поцарапать лицо. Если все хорошо получится и вы умудритесь схватить нападавшего за верхнюю губу, то это сравнится с ударом в пах. Но контролировать проще.

Страх и паника. Учимся различать— В момент опасности может возникнуть страх или паника. Страх позволяет совершать немного необдуманные действия, но помогает выжить. Если появляется паника, то сковываются движения, разум становится очень «узким» и человек становится послушным. Надо различать страх и панику и готовить ребенка к тому, что если встречается неординарная ситуация, ему нужно не терять самообладания. Для этого мой личный совет: записываться в различные секции — боевые искусства, военные секции и так далее. Добираемся домой в темнотеЕсли стемнело, а вам нужно дойти из пункта А в пункт В, то лучше не ходить по подземным пешеходным переходам, через парки. Лучше увеличить свой путь на 500 метров, но пройти по освещенной части дороги. Все негодяи выбирают темные места, где они могут появиться внезапно и где вообще непонятно, что они в принципе делают.

При нападении собакиПервое действие — остановиться. Если вы очень сильно боитесь, то готовьтесь к схватке, так как испуг собака чувствует и реагирует агрессией. Поэтому нападение скорее всего будет. Чтобы вам не вцепились в горло — нужно выкинуть вперед руку. Будет очень больно, но когда она вцепиться, нужно бить резко в нос — это слабое место, и собака отпустит. Либо надо ринуться на собаку — тогда она пугается. Если собака стоит и рычит — надо двинуться на нее резко. Самое главное — не бежать. Бесполезно, собака бегает быстрее. Она кинется либо на ногу, либо на спину. Если собак много — у них есть вожак. Все равно бросается какая-то первая. Она выйдет вперед. Если вожак вас испугается — остальные тоже не пойдут в атаку.