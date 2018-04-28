Больше свободного времени — больше угроз: Алексей Кокорин призвал беречь детей

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин обратился к населению с призывом оградить юных зауральцев от опасности. Он напомнил о том, что с приходом майских праздников у детей появляется больше свободного времени, в том числе для игр на свежем воздухе, и, соответственно, увеличиваются риски несчастных случаев.

— Конечно, в период праздников все оперативные службы региона будут нести дежурство в режиме повышенной готовности. Но необходимо помнить, что в первую очередь безопасность детей зависит от родителей! Именно вы, мамы и папы, бабушки и дедушки, должны быть примером безопасного поведения и научить своего ребенка простым и понятным правилам! — убежден губернатор.

Необходимо объяснить детям, как опасно играть и кататься на велосипеде или скейте рядом с дорогой, подходить без взрослых к открытым водоемам и разводить костры. Если в семье есть маленькие дети, установите на окна специальные устройства, препятствующие выпадению малышей. В вечернее и ночное время не отпускайте ребенка на улицу без вашего сопровождения.

— Не оставайтесь в стороне, если увидите чужих детей в потенциально опасной для них ситуации. Ваша внимательность и своевременная помощь может спасти ребенку жизнь! — напоминает Алексей Кокорин.