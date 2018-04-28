Василина, Леон и Юра: в Оренбурге за неделю родились 185 малышей 

В Оренбурге за неделю родились 96 мальчиков и 89 девочек, сообщает городское управление ЗАГС.
Редкими именами юных оренбуржцев стали: Тимофей, Платон, Семен, Глеб, Марк, Савелий, Леон, Юрий, Лука, Григорий, Валерия, Эвелина, Василина, Элина, Мирослава, Анжелика, Маргарита, Есения, Лидия.
Чаще всего в Оренбурге родители называли на неделе детей: Матвеями, Иванами, Александрами, Алексеями, Анастасиями, Аннами, Мариями, Екатеринами.
88 малышей стали в семьях первыми детьми, 74— вторыми, 16— третьими, 4-четвертыми, –1 — пятым.
123 влюбленные пары заключили законный брак, в том числе с гражданами: Казахстана, Украины, Узбекистана, Таджикистана. К сожалению, 62 семьи официально распались.