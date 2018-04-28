Ещё
Василина, Леон и Юра: в Оренбурге за неделю родились 185 малышей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Василина, Леон и Юра: в Оренбурге за неделю родились 185 малышей 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге за неделю родились 96 мальчиков и 89 девочек, сообщает городское управление ЗАГС.
Редкими именами юных оренбуржцев стали: Тимофей, Платон, Семен, Глеб, Марк, Савелий, Леон, Юрий, Лука, Григорий, Валерия, Эвелина, Василина, Элина, Мирослава, Анжелика, Маргарита, Есения, Лидия.
Чаще всего в Оренбурге родители называли на неделе детей: Матвеями, Иванами, Александрами, Алексеями, Анастасиями, Аннами, Мариями, Екатеринами.
88 малышей стали в семьях первыми детьми, 74— вторыми, 16— третьими, 4-четвертыми, –1 — пятым.
123 влюбленные пары заключили законный брак, в том числе с гражданами: Казахстана, Украины, Узбекистана, Таджикистана. К сожалению, 62 семьи официально распались.
АиФ-Оренбург: последние новости
Театр мод «Грация» представил коллекцию из меха на Всероссийском фестивале В ожидании дома. Как живут бездомные кошки и собаки в оренбургском приюте Лукерья, Элиза и Аэлита: в Оренбурге за неделю родились 142 малыша
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях68
Горячая киевлянка бегает голышом и плавит снег43
Валерия оправдалась за дорогой подарок от детей9
Вот так выглядит женщина, родившая пятерых за раз10
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему23
Видео
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды Шоу-бизнес
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
00:51
8-месячный чиновник возмутил прокуратуру
Дети
00:15
Волочкову раскритиковали за «уши спаниеля»
Звёзды
01:37
Российская певица о связи с Депардье: Я счастлива
Звёзды Шоу-бизнес
06:04
Раскрыты подробности покушения на Пугачеву
Звёзды Криминал
04:07
Эти задачи решат только гении
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение