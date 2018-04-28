Моя мама — осьминог

Людмила, 33 года, до декрета работала специалистом по работе с клиентами Четверо детей

«Раньше я регулярно занималась спортом и каталась на горных лыжах. На прошлой неделе я впервые за 5 лет съездила одна в Шерегеш и вдоволь накаталась. Меня отпустили развеяться. Я за три дня отдохнула так, как будто прошёл месяц. Сейчас тепло, и когда появляется время, я надеваю наушники, сажусь на велосипед и еду кататься.

Мне все проблемы кажутся привычными. Сложность в большей степени не в том, что много детей, хотя я не считаю, что четверо это много, а в том, что сразу двое маленьких. Трудности с перелётами возникают, если соберёмся отдыхать, приходится привлекать маму, в машину мы больше не входим все вместе.

Случается всякое, забавно наблюдать, когда старшие мальчики тайно лезут на полку со сладостями для всех или когда вызываешь врача на дом и говоришь: «Подождите, мне ещё одному ребёнку надо оформить вызов, и ещё одному, и ещё».

Ловкость с количеством детей растёт — и увернуться можно легко хоть от тарелки, хоть от метеорита. А если серьёзно, то наши дети как-то сильно не проказничают. Старший не участвует в общих разборках. Если младшие втроём ревут — я начинаю играть в «интересную машинку»: надо вперёд всех посмотреть, что там за машина приехала.

Часто притворяюсь спящей, не важно — вечером, когда засыпают дети, или утром, когда они могут уже проснуться, нет, мама ещё спит. Мне с одним ребёнком дома было сложнее и скучнее, чем когда их стало двое и четверо. Самое забавное, что сделали наши дети, — это то, что они решили родиться вдвоём сразу. Этого никто не ждал.

У нас чёткий режим дня, иначе был бы кошмар. В 20:00 купание, в 21:00 все должны лежать в постели. С таким режимом у нас есть пара часов вечером с мужем для нас. Муж помогает, я бы справилась сама, конечно, но очень уставала бы. Роль мужа в нашей семье — добытчик, в воспитании детей — с мальчиками серьёзные разговоры, советы, а с девочками — это сплошное «мимими»».

Юлия, 31 год, до декрета работала менеджером по международной логистике Трое детей

«После рождения детей я поняла одну важную вещь — есть только здесь и сейчас. Если что-то не сделается, то обязательно забудется и погрязнет в водовороте забот. Когда у меня случается свободная минутка — я лежу на массажном коврике с книжкой или прячусь в туалете от старшей дочери, чтобы побыть одной и нанести маску на лицо. Иногда я притворяюсь спящей, чтобы дети сами быстрее заснули.

После рождения близнецов было трудно найти баланс между старшей и младшими. Она на их фоне вдруг резко стала казаться такой большой. Когда у тебя двойня — это ежедневный казус, а когда есть ещё один ребёнок-ураган, это без преувеличения и война миров, и битва за трон, и всемирный потоп. Стальные нервы и ежедневная мантра о том, что всё в нашей жизни проходит и это пройдёт, — спасение.

Самое главное правило многодетной мамы — гляди в оба и страхуй. Драки, толчки, укусы, щипание, вырывание волос — естественный атрибут дня. Встать и уйти — не вариант. Проще сразу начать звонить в скорую. Нужно быть искренне вовлечённой в их мир игр и баловства, ненавязчиво показывая там, кто на самом деле главный.

Однажды моя пятилетняя дочка после того, как я строго-настрого запретила ей шуметь и заходить в комнату братиков, проявила невероятную любовь и смекалку. Пока братики спали, она рисовала им разные рисунки и просовывала их под дверь спальни. Позже она объяснила, что так пела им колыбельные без слов.

Рождение детей сказывается на отношениях с мужем, особенно в первый год. Это всё сложно и грустно. Главное научиться распределять обязанности и не перегружаться без надобности. Не только отношения меняются, тут меняется абсолютно всё — от быта до отношения к войне.

Я сторонница консервативного подхода, когда наибольший вклад в воспитание отводится маме, а папа заботится о финансовой составляющей. Роль отца — любить и играть, только в этом случае дети вырастают эмоционально правильные. Задача мамы — заботиться и обеспечить максимальный комфорт, чтобы выстроить гармоничное отношение к обществу и миру в целом».

Екатерина, 31 год, до декрета работала специалистом по обработке претензий Двое детей

«Я пять лет в декрете — и пять лет я не была в кино. Я настолько увлеклась материнством, что спустя 9 месяцев после рождения сына осознала, что не была нигде, кроме дежурных выездов в магазин и поликлинику. Я не красилась и не стриглась, и мне было хорошо. Позже, конечно, это сказалось — муж привык, что я всегда с ребёнком, и мне до сих пор сложно вырваться из дома и оставить детей, потому что приучила. Когда удаётся оставить детей — трачу время на себя: всякие бьюти-процедуры, зал, тусим с подружками в баре.

У меня спокойные дети, не боятся чужих людей, чаще я за ними бегаю, а не они за мной. Я как-то раз даже потеряла их, они не заплачут, если кто-то возьмёт их на руки. У нас ещё своеобразная особенность — куда бы мы не пошли, дети обязательно покакают. Я, наверное, побила рекорд по мытью детей в раковине в женском туалете. Вот на днях это случилось во время сделки в Сбербанке , мне просто повезло, что там цивильный туалет.

У нас строгие правила, чтобы не проказничали. Бывает, пакостят, младший всё, что найдет, кидает в унитаз. Я участвую в их жизни, чтобы им не было скучно, не было желания баловаться. Разные бывают выходки — в поликлинике младший сын лёг на пол и начал облизывать пол, иногда он садится на бачок унитаза и сидит там. Я не знаю, откуда это у них берётся.

Раньше мы с мужем друг друга называли как-нибудь ласково, теперь мы папа и мама или просто по имени. Мы любили устраивать романтические ужины, прогулки вдвоём, сейчас у нас семейный отдых. Помогает мне, со старшим больше занимается он, я с младшим. Мой муж — охотник, уже брал старшего с собой, всегда старается что-то интересное придумать».

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