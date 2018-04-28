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Елена Захарова, Анна Цуканова-Котт и другие звездные мамы вышли в свет
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Елена Захарова, Анна Цуканова-Котт и другие звездные мамы вышли в свет 

Letidor.ru 47 минут назад
Фото: Letidor.ru
На днях в инновационном шоу-руме Audi City Moscow прошло тематическое светское мероприятие «Summer time», посвященное семейному отдыху и путешествиям с детьми. Встречу посетили многие российские знаменитости, а также авторитетные блогеры. Среди прочих в свет вышли: актриса Анна Цуканова-Котт, ожидающая в данный момент второго малыша, недавно родившая актриса Елена Захарова, журналистка и светская львица Лаура Джугелия, радиоведущая Алла Довлатова, актер Денис Шведов, телеведущая Тутта Ларсен, недавно ставшая многодетной мамой телезвезда Ольга Ушакова, беременная телеведущая Светлана Зейналова, спортсменка Татьяна Волосожар и многие другие знаменитости. В рамках мероприятия звездные родители обсудили темы, которые никогда не теряют актуальности — и особенно остро встают в преддверии сезонных летних путешествий с малышами. Приглашенные эксперты вечера — детский психолог Лариса Суркова, врач-остеопат Наталья Верясова и педиатр Татьяна Буцкая — ответили на многочисленные вопросы собравшихся, рассказав, как влияют на взрослых и детей перелеты, каким образом быстрее адаптироваться к смене часового пояса, на что обратить внимание при сборах в дорогу с малышом, как сделать отдых максимально полезным для физического и психического состояния всех членов семьи. Также в рамках мероприятия «Summer time» состоялась презентация компактного детского велосипеда нового поколения Doona Liki Trike, облегчающего путешествия с детьми. Он складывается и раскладывается одним нажатием кнопки, трансформируется из комфортной «каталки» для малыша до полноценного велосипеда для трехлетки и легко помещается в багажнике автомобиля. Фото: пресс-служба Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!
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