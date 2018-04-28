В Ярославле семья 30 лет воспитывала не своего ребенка

В течение 30 лет ярославская семья воспитывала чужого ребенка. Детей подменили еще в младенчестве — в роддоме.

Супруги Маланчук узнали об этом факте три года назад с помощью ДНК-теста. Как сообщает «Городской телеканал», сейчас они ищут родного ребенка. Однако учреждение, где могла произойти подмена, закрыли, а срок хранения документов составляет 25 лет. Тем не менее, Маргарита и Анатолий не отчаиваются. Дима тоже хочет найти родных родителей. Это, конечно, уже не повлияет на их родственные отношения.

30 лет назад у жены родился недоношенный ребенок, поэтому его забрали от матери. Возможно, там медперсонал и перепутал чужих младенцев. В разных выписках был указан разный вес малыша при рождении. Кроме тоо, у мальчика была вторая группа крови, а у обоих родителей — первая.