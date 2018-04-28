Ещё
Ярославская семья 30 лет воспитывала чужого ребёнка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ярославская семья 30 лет воспитывала чужого ребёнка 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Супруги Маланчук узнали об этом только три года назад, когда сделали тест ДНК. Об этом сообщает «Городской телеканал».
30 лет назад у Маргариты родился недоношенный ребёнок. Малыша от матери забрали, чтобы выхаживать. Именно в отделении для недоношенных, как считают Маргарита и её супруг Анатолий, и произошла подмена.
Супруги сразу заподозрили неладное: у мальчика была вторая группа крови, а у родителей первая.
— На выписке, которую нам в медсанчасти НПЗ дали, — я родила кило девятьсот пятьдесят. А на выписке, что ребенок — кило семьсот, — рассказывает Маргарита.
Да и рос Дима не похожим на родителей. Мужчина даже подозревал супругу в неверности и хотел уходить.
Три года назад Маргарита и Анатолий решились на тест ДНК. От Дмитрий сначала скрывали, что он не родной. Рассказали совсем недавно. Супруги подали в суд с требованием присудить им компенсацию морального вреда, но дело проиграли. И сейчас подали апелляцию.
Родители теперь ищут своего родного сына, но сделать это непросто. Родильный дом, где малыши появились на свет, уже закрылся. Да и срок хранения документов — 25 лет. Но Маргарита и Анатолий не отчаиваются: они собираются и дальше искать родного сына.
76.ru: последние новости
Двое и один в подарок: у ярославской пары родилась тройня Скандал в колледже: директор педагога, подозреваемого в педофилии, встала на его защиту Известная актриса сверкала на международном кинофестивале в вязаном платье от ярославского дизайнера
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горячая киевлянка бегает голышом и плавит снег90
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях90
Что случится, если есть по три яйца в день20
Бирюкова увела мужа у подруги1
Гогена Солнцева обвинили в фальшивом отдыхе на курорте2
Видео
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
01:12
Как нанести рисунок на гель-лак
Красота
04:09
Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
Психология
05:10
Что случится, если есть по три яйца в день
Еда
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:40
Букина показала секси-фигуру после вторых родов
Звёзды
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
02:24
Бирюкова увела мужа у подруги
Звёзды
00:47
Алексей Воробьев рассказал об изменах
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение