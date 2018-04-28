Ярославская семья 30 лет воспитывала чужого ребёнка

Супруги Маланчук узнали об этом только три года назад, когда сделали тест ДНК. Об этом сообщает «Городской телеканал».

30 лет назад у Маргариты родился недоношенный ребёнок. Малыша от матери забрали, чтобы выхаживать. Именно в отделении для недоношенных, как считают Маргарита и её супруг Анатолий, и произошла подмена.

Супруги сразу заподозрили неладное: у мальчика была вторая группа крови, а у родителей первая.

— На выписке, которую нам в медсанчасти НПЗ дали, — я родила кило девятьсот пятьдесят. А на выписке, что ребенок — кило семьсот, — рассказывает Маргарита.

Да и рос Дима не похожим на родителей. Мужчина даже подозревал супругу в неверности и хотел уходить.

Три года назад Маргарита и Анатолий решились на тест ДНК. От Дмитрий сначала скрывали, что он не родной. Рассказали совсем недавно. Супруги подали в суд с требованием присудить им компенсацию морального вреда, но дело проиграли. И сейчас подали апелляцию.

Родители теперь ищут своего родного сына, но сделать это непросто. Родильный дом, где малыши появились на свет, уже закрылся. Да и срок хранения документов — 25 лет. Но Маргарита и Анатолий не отчаиваются: они собираются и дальше искать родного сына.