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Волонтер спасла малыша, которого обвинили в колдовстве и оставили умирать
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Волонтер спасла малыша, которого обвинили в колдовстве и оставили умирать 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
На фото вы видите, как волонтер дает воду 2-летнему нигерийскому малышу, которого родные бросили умирать из-за того, что заподозрили его в колдовстве (?!). Когда мальчика нашли, он был совсем истощен, изнутри его пожирали полчища глистов… Больше 7 месяцев ребенок питался одними лишь объедками, которые ему бросали прохожие.
Но, к счастью, его нашла волонтер из Дании. Аня Риггрен Ловен сразу доставила малыша в больницу. Мальчику дали имя Хоуп (с англ. «надежда»). Ловен 3 года назад основала Фонд помощи в образовании и развитии африканских детей, так как таких несчастных малюток, как Хоуп, очень много. Общество изгоняет их, по необъяснимым причинам считая колдунами.
Как говорит волонтер, она видела тысячи замученных, напуганных и умирающих деток, которых обвинили в связи с нечистой силой.
В больнице мальчика активно лечили, выводили глистов, делали вливания крови и так далее. Сейчас его состояние стабильно. У Хоупа появился аппетит, он спокойно реагирует на лекарства и процедуры. Малыш поправился и уже даже начал улыбаться докторам и волонтерам. «Он маленький, но очень сильный», — говорит Ловен.
Через 2 дня после того, как волонтер обратилась к Интернет-пользователям за помощью в оплате лечения нигерийского мальчика, на ее счет поступило более миллиона долларов. «Благодаря этим пожертвованиям мы не только вылечим Хоуп, но и построим новую клинику, что поможет спасти еще больше жизней несчастных маленьких деток».
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