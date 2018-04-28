Сын Галины Юдашкиной вышел в свет с мамой спустя месяц после рождения 

Дочь знаменитого модельера Валентина Юдашкина ровно месяц назад стала мамой во второй раз и родила сына. А на днях малыш Аркадий уже впервые побывал на публичном меропритии. Галина Юдашкина пришла вместе с малышом на открытие магазина одной известной марки часов. И, кажется, первый выход в свет прошел довольно удачно. Наш Аркадий самый молодой гость и уже тусуется! 😂 — рассказала подписчикам своей страницы в Instagram Галина Юдашкина. Она также поделилась фотографией их совместного выхода в свет. Подписчики похвалили Галину за то, что она не оставляет ребенка няне, а находит возможность успешно совмещать и работу, и заботу о малыше. «Красотка! Снимаю шляпу! Уважаю женщин, которые все успевают», «Все красиво, вы хороши и вообще молодцы! Другие с няней оставят и уходят, а ваш с вами. Это ваша работа, это ваше право, вы очень органичная, самодостаточная и хорошо воспитанная девушка!», «А то что с малышом — это круто. Я тоже за то, чтобы мамуля была счастлива и тогда малыш счастлив», «Молодец какая! Уже на работе!», — можно прочесть в комментариях. Также они восхитились фигурой Галины, которая уже выглядит так, будто недавно ей не пришлось пережить вторые роды: «Стройненькая такая👍😍 👏», «Отлично выглядишь!», «Ух ты! Вы в прекрасной форме», «Такая стройная! Как-будто и не рожали 👏». Напомним, Галина Юдашкина и ее муж Петр Максаков впервые стали родителями в апреле 2016 года. Лицо своего сына широкой публике девушка показала лишь в октябре 2017 года на Неделе моды в Париже, завершив показ новой коллекции отца с мальчиком на руках. А на днях семья отметила (#https://letidor.ru/novosti/n3-galina-yudashkina-pokazala-arhivnye-foto-v-chest-dnya-rozhdeniya-syna-20636.shtml) уже второй день рождения Анатолия. О второй беременности знаменитость рассказала 14 октября (#https://letidor.ru/novosti/n1-teper-oficialno-galina-yudashkina-zhdet-vtorogo-malysha-17785.shtml), заявив, что будущий малыш стал подарком ко дню рождения ее отца. Сын Аркадий появился на свет (#https://letidor.ru/novosti/n12-galina-yudashkina-vo-vtoroy-raz-stala-mamoy-18898.shtml) 28 марта. Фото: Instagram / @gyudashkina Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!