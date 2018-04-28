Мультиварка и робот-пылесос, а я всё равно устала!

Я часто слышу утверждения, мол, что это современные мамы разнылись?! У них вон и мультиварки, и стиральные машины, и за водой на колодец ходить не надо, а они, ишь такие-сякие, уставать вздумали! Часто я слышу, как сами уставшие мамы говорят о себе, что им стыдно, они чувствуют себя виноватыми, что при таком количестве материальных и бытовых благ они не испытывают радости от материнства и очень устают от своих детей. Обычно они говорят об этом со слезами на глазах, ожидая очередного осуждения от меня и совсем не надеясь на поддержку.

А действительно, почему устают современные мамы?

Когда росли мы, а тем паче наши родители, то акцент в воспитании детей делался на вполне простых вещах: обуть, одеть, накормить и дневник проверить. В приоритете было выживание и соответствие социальным требованиям, т.е. чтобы отпрыск учился и не бил футбольным мячиком соседские окна. Какое личностное развитие, какой там интеллект?! Вон он, носится под окнами с палкой, и нормально, а если родитель пару раз за год на родительское собрание сходит, то считай все свои обязанности и выполнил. Никто не запаривался про личностное развитие детей, никто не думал о детских чувствах, не боялся нанести психологическую травму. И вот мы выросли, вышли из этого детства, ощущая неявный дискомфорт, заглушая застарелые обиды на своих мам и пап, и родили своих детей. Тут же вся эта затаённая детская боль всплыла, обострилась и заныла внутри.

Сейчас для нормальной учёбы в первом классе желательно, чтобы мама уволилась и первые школьные год-два посвятила детской учёбе. Бесконечные портфолио с детского сада, рейтинги успеваемости и успешности и попытки измерить общий уровень счастья.

Отсюда большая обеспокоенность современных мам на тему детской психологии и детского развития. Мы все выросли и будто осознали, в чём нуждались в детстве и что упустили. Поэтому современные мамы очень сильно вкладываются в эмоциональное развитие детей, в их душевный покой и отношения с родителями. Бытовые трудности ушли на второй план, но душевные терзания и тревоги начали долбить со страшной силой. Как сделать жизнь этого маленького человека счастливее, как помочь чувствовать себя защищённым, как развить, чтобы его будущее было успешным?! Все эти вопросы сейчас задают себе современные мамы. И это очень отвечает общему запросу современности. Ну правда, какие люди сейчас нужны обществу, какие с большей вероятностью достигнут успеха и будут счастливыми?! Те, которые с палкой бегали, или те, в чей интеллект и таланты вкладывались мама с папой? Ответ у каждого свой.

За что мамы парятся?

При этом современные мамы парятся за всё те же обычные вещи типа кормёжки детей, их одежды и здоровья. Только бонусом к этому набору идёт детское развитие (а как же, без знания букв ребёнка сейчас в школе не очень-то рады видеть), социализация (чтобы ребёнок мог адаптироваться в детском коллективе), уровень детской успешности (чтоб ребёночек в классе не был лузером) и его перспективы в будущем. Не секрет, что сейчас для нормальной учёбы в первом классе желательно, чтобы мама уволилась и первые школьные год-два посвятила детской учёбе. Бесконечные портфолио с детского сада, рейтинги успеваемости и успешности и попытки измерить общий уровень счастья. Вот и получается, что материнский быт лишь слегка облегчили мультиварки и стиралки, а новым грузом на современных родителей легли обязанности по развитию, восприятию и сложной социализации детей. Мы заботимся уже не просто о том, чтоб «одет, обут и накормлен», а ещё и об отношениях.

Даже с современной бытовой техникой быть мамой не легко

Сейчас я смотрю на себя как на маму. Я каждый день беспрестанно анализирую, как формируются мои отношения с детьми, учу своих пацанов понимать свои чувства, осознавать свои ограничения, просить помощи, если сами не справляются, учу равноправию и тому, что мальчики не железные кони с титановыми яйцами, а вполне себе люди, способные на нежность и заботу. Это новый путь, меня воспитывали по-другому. А осваивать новые дорожки всегда не легко, даже если у тебя под боком современная бытовая техника.